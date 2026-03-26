Epstein-Kontakt: Mette-Marits E-Mail-Konto wurde gelöscht

Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat keinen Zugriff mehr auf alte Nachrichten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein (†66): Ihr früheres E-Mail-Konto existiert nicht mehr, bestätigte der Palast. Gegenüber Aftenposten erklärte das Schloss, dass die Kronprinzessin deshalb auch keine eigenen Mails aus der damaligen Zeit mehr einsehen könne. Man stütze sich nun auf die öffentlich zugänglichen Dokumente, die bereits kursieren. In einem Gespräch mit dem Sender NRK bedauerte Mette-Marit den Verlust der alten Korrespondenz und sagte: "Ich wünschte, ich hätte den Rest der E-Mail-Korrespondenz." Die Bestätigung des Palasts betrifft insbesondere Mails, die vor vielen Jahren mit dem US-Amerikaner gewechselt wurden und heute im Fokus der Aufmerksamkeit stehen.

Nach offiziellen Angaben wurde das betroffene Postfach bereits vor Jahren gelöscht. Wörtlich hieß es dazu vom Palast: "Viele E-Mails aus dieser Zeit haben wir nicht mehr, und das E-Mail-Konto, das vor 12–15 Jahren genutzt wurde, ist gelöscht." Das Konto lief über die Domain broadpark.no und war an den Internetanbieter NextGenTel gekoppelt – es war damit nicht offiziell dem Schloss zugeordnet. Laut Aftenposten weist die Seite "Have I Been Pwned" darauf hin, dass das Passwort der Kronprinzessin im Juli 2012 durch ein Datenleck beim Cloud-Dienst Dropbox kompromittiert wurde. Zu den Gründen oder dem genauen Zeitpunkt der Löschung gab der Palast keine Auskunft. In dem NRK-Interview wurde zudem eine Mail aus dem Jahr 2011 thematisiert, in der Mette-Marit an Jeffrey schrieb: "Ich habe dich gegoogelt. Stimme zu, es sieht nicht besonders gut aus."

In ihren jüngsten Ausführungen bei NRK schilderte Mette-Marit bereits persönliche Eindrücke aus der Zeit des Kontakts mit Jeffrey. Sie berichtete von einem Aufenthalt in Palm Beach im Januar 2013, bei dem sein überraschendes Auftauchen sie verunsichert habe und sie zu Hause Haakon (52) anrief. Trotz dieser Situation hielt die Royal den Austausch noch eine Weile sporadisch aufrecht, bevor der Kontakt endete. Jeffrey starb 2019 in einem Gefängnis in New York.

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Imago Prinzessin Mette-Marit bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an Maria Corina Machado im Rathaus von Oslo

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit im Birds Room während des Staatsbesuchs des belgischen Königspaares in Norwegen

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Imago Jeffrey Epstein in seinem Anwesen mit weiteren anonymisierten Personen, veröffentlicht von der US-Justiz