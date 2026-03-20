Live im TV: Mette-Marit bricht ihr Schweigen zu Epstein

Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich erstmals in einem Fernsehinterview zu ihrer umstrittenen Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) geäußert. Den Tränen nahe und mit zitternder Stimme erklärte die 52-Jährige gegenüber dem norwegischen Sender NRK, sie sei von Epstein manipuliert und getäuscht worden. "Ich wusste nicht, dass er ein Sexualverbrecher war", sagte sie in dem Interview, das am Freitagmorgen ausgestrahlt wurde. Mette-Marit und der verstorbene US-Amerikaner sollen über Jahre hinweg Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben – auch nachdem dieser bereits zum ersten Mal verurteilt worden war. "Ich wünschte, ich hätte ihn niemals getroffen", betonte die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52). Sie habe sich von ihm "manipulieren und täuschen" lassen.

Der Name der Kronprinzessin taucht Hunderte Male in den veröffentlichten Akten zu dem Fall auf, was in Norwegen große Kritik ausgelöst hatte. Bislang hatte sich Mette-Marit nur schriftlich zu ihrem engen Kontakt mit Epstein geäußert. Ihre Landsleute hatten ihr übel genommen, dass sie sich nicht früher ausführlich dazu positioniert hatte. Im Interview sprach die Royal nun auch über die Belastungen der vergangenen Wochen und Monate. "Ich bin die Mutter eines jungen Mannes, der sich in einer sehr schwierigen Situation befunden hat", erklärte sie mit Blick auf den Vergewaltigungsprozess gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29), der am Donnerstag zu Ende gegangen war. Außerdem verwies sie auf ihre chronische Lungenkrankheit: "Mein Gesundheitszustand ist so, dass ich sehr viel Ruhe brauche. Und dieser Zustand hat sich noch etwas verschlechtert." Der Hof hatte aus Rücksicht auf ihre Gesundheit gefordert, dass das Gespräch nicht länger als 20 Minuten dauern durfte.

Die Veröffentlichung der Epstein-Akten hat das norwegische Königshaus in eine schwere Krise gestürzt. Nach seiner Rückkehr aus dem Teneriffa-Urlaub hatte König Harald ein Krisentreffen in seiner privaten Residenz in Kongsseteren einberufen, bei dem die engsten Familienmitglieder zusammenkamen. Neben Königin Sonja (88) nahmen auch Kronprinz Haakon, Mette-Marit, Prinzessin Märtha Louise (54) und ihr Ehemann Durek Verrett (51) an dem Treffen teil, um gemeinsam einen Weg aus den Turbulenzen zu finden. Mette-Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenkrankheit, die ihr viel Ruhe abverlangt. Mit Kronprinz Haakon hat sie zwei gemeinsame Kinder, zudem ist Sohn Marius aus einer früheren Beziehung Teil der Familie.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim Galadinner im Königlichen Schloss in Oslo während des Staatsbesuchs von Präsident Macron, 23. Juni 2025

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

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Imago Kronprinz Haakon von Norwegen und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 2023

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