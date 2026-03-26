Fans überrascht: "Harry Potter"-Serie bekommt ersten Trailer

Die magische Welt kehrt zurück: HBO hat jetzt den ersten Trailer zur neuen Harry Potter-Serie veröffentlicht, die die beliebte Geschichte rund um den jungen Zauberer komplett neu erzählen wird. In dem Clip werden die Fans erstmals auf das ambitionierte Projekt eingestimmt, das die sieben Bücher von J.K. Rowling (60) deutlich ausführlicher als die bisherigen Filme adaptieren soll. Geplant ist eine langfristige Umsetzung, bei der jede Staffel einem der Romane gewidmet wird und somit mehr Raum für Details, Nebenfiguren und bislang ausgelassene Handlungsstränge bleibt. Der Trailer zeigt Hogwarts in einem frischen Look und präsentiert die ikonischen Charaktere mit ganz neuen Gesichtern.

Die bekannte Geschichte um den Waisenjungen Harry Potter, der an seinem elften Geburtstag erfährt, dass er ein Zauberer ist, wird mit einem komplett neuen Cast erzählt. Dominic McLaughlin übernimmt die Hauptrolle des Harry, während Arabella Stanton als Hermine Granger und Alastair Stout als Ron Weasley zu sehen sein werden. Mit dabei sind auch namhafte Schauspieler wie John Lithgow (80) als Albus Dumbledore, Nick Frost (53) als Hagrid und Janet McTeer als Professor McGonagall. Der Trailer brachte zudem Klarheit über den Starttermin: Die Serie soll pünktlich zu Weihnachten 2026 auf HBO Max starten. Viele Fans zeigten sich über die ersten Ausschnitte der Serie begeistert. "Sie haben viel mehr gezeigt, als ich erwartet hatte. Die Sets sehen einfach unglaublich aus", kommentierte ein User erfreut.

Auf Instagram hatte der Sender bereits einen Vorgeschmack auf die Produktion gegeben und ein Foto von Dominic in kompletter Quidditch-Ausrüstung seines Hauses Gryffindor veröffentlicht. Die Dreharbeiten zur Serie hatten im Juli 2025 begonnen. Die ursprüngliche Filmreihe, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kam, machte damals Daniel Radcliffe (36), Emma Watson (35) und Rupert Grint (37) zu internationalen Stars und genießt unter eingefleischten Potterheads bis heute absoluten Kultstatus. Warner Bros. Discovery hatte die Serie bereits im April 2023 offiziell angekündigt, zwei Jahre später wurden dann die Darsteller des goldenen Trios bekannt gegeben.

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Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

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Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

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ActionPress Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"