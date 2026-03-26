Interview: Mette-Marit beantwortete 10 von 32 Fragen nicht

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat sich endlich im norwegischen Fernsehen zu ihrer Verbindung mit Jeffrey Epstein (†66) geäußert – doch das erhoffte Aufklärungsgespräch blieb für viele Zuschauer aus. Im rund zwanzigminütigen Interview mit dem Sender NRK beantwortete die Royal am Freitag in Oslo zwar zahlreiche Fragen, wich aber gerade bei heiklen Punkten spürbar aus. Wie die Zeitung Dagbladet nach einer Auswertung des Gesprächs berichtete, stellte Journalist Petter Oulie-Hauge insgesamt 32 Fragen, von denen etwa ein Drittel von Mette-Marit unbeantwortet blieb. Die Zurückhaltung der Kronprinzessin sorgt nun im ganzen Land für Diskussionen darüber, wie offen sie wirklich mit ihrer Epstein-Vergangenheit umgeht.

Bereits zu Beginn des Interviews machte Mette-Marit deutlich, dass sie Grenzen ziehen will. Auf die Frage, wie sie Epstein überhaupt kennengelernt habe, erklärte sie lediglich: "Ich wurde ihm durch gemeinsame Bekannte vorgestellt" und fügte hinzu: "Ich werde weder Namen nennen noch versuchen, jemand anderem die Schuld zu geben", zitierte Dagbladet aus dem Gespräch. Auch als es um ihre eigene Recherche zu Epstein im Jahr 2011 ging, blieb sie vage und sagte nur: "Ich erinnere mich nicht … Es fällt mir schwer, das zu sagen." Eine E-Mail, in der sie dem verurteilten Sexualstraftäter von einer "langweiligen Hochzeit" berichtet haben soll, wollte sie ebenfalls nicht näher kommentieren. Sie habe "keine Lust" darauf, auf den Inhalt verschiedener Mails einzugehen und betonte: "Ich möchte nicht so privat werden, wie Sie es wünschen."

Konkreter wurde sie lediglich bei materiellen Gefälligkeiten: Laut NRK räumte sie ein, dass Epstein ihr Blumen, Chauffeurdienste, vier Tage Aufenthalt in seiner Villa in Palm Beach und einen Friseurbesuch bezahlt habe. Die strenge Regie hinter dem Interview sorgt nun zusätzlich für Wirbel. Wie das Magazin Se og Hør berichtet, gingen nach der Ausstrahlung 125 Beschwerden beim Sender ein, viele davon kritisierten den zurückhaltenden Ton des Gesprächs und die im Vorfeld mit dem Hof abgestimmten Fragen. NRK-Verantwortliche verteidigten zwar die Interviewführung, verwiesen aber auf die begrenzte Zeit und den Gesundheitszustand der Kronprinzessin.

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Imago Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit im August 2025 in Bergen

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Norwegen, 24. März 2026

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto