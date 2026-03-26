Verheiratet: Kandidat kommt nicht mit Ehefrau zu Temptation

Dominik und seine Freundin Loucia stellen sich bei Temptation Island dem Treuetest – doch schon bei der Vorstellung vor Moderatorin Janin Ullmann (44) und den anderen Kandidaten kommt eine besondere Wendung ans Licht. Der 25-jährige Hamburger ist nämlich noch verheiratet, allerdings nicht mit Loucia, mit der er auf die Insel der Versuchung reist. Als Janin diese Information preisgibt, werden die Augen der Anwesenden größer und einige der Verführerinnen sehen in ihm bereits "leichte Beute". Dominik erklärt, dass er das Experiment wagen möchte, um Loucia zu beweisen, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat – denn zu Beginn ihrer Beziehung habe er sich "einen kleinen Fehltritt" erlaubt.

Dieser Fehltritt hatte es allerdings in sich. Dominik gibt zu, dass er "ein bisschen intensiver" mit einer anderen Person geschrieben habe – so intensiv, dass sogar die drei magischen Worte "Ich liebe dich" gefallen seien. Als Loucia beim Kennenlernen davon erfahren habe, dass Dominik frisch getrennt und noch verheiratet sei, sei sie zunächst geschockt gewesen und auf Distanz gegangen. Mittlerweile komme die 23-jährige Hamburgerin damit jedoch gut zurecht, wie sie versichert: "Ich weiß, dass es da durch ist und vergangen ist." Kurz vor dem Einzug in die Frauen-Villa zeigt sie sich neugierig darauf, was sie sehen werde und ob Dominik auch mit den anderen über die Situation sprechen werde.

Die Verführerinnen sehen die Sache deutlich kritischer als Loucia. Eine von ihnen äußert Bedenken: "Für mich wäre das schwierig, weil er auch noch nicht lange von ihr getrennt war. Und gerade eine Ehe ist ja schon ein großes Ding. Da wüsste ich nicht, ob er es wirklich ernst mit mir meint." Im Gespräch mit Dominik bringt es eine andere auf den Punkt: "Du hast eine Frau gehabt, dann hattest du eine Freundin und dann hast du einer Dritten geschrieben, ich liebe dich? Du bist aber sehr liebesbedürftig." Die achte Staffel von "Temptation Island" verspricht nach einem ersten explosiven Teaser mit wilden Partynächten, Nacktbaden und pikanten Szenen im Whirlpool bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff zu sorgen. Neue Folgen der Show erscheinen ab dem 24. März jeden Dienstag auf RTL+.

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RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026

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RTL "Temptation Island"-Cast 2026

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RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

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