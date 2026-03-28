Angeklagt: Tiger Woods überschlägt sich betrunken mit Auto

Tiger Woods (50) war am Freitag (27. März) in einem Autounfall verwickelt. Gegen kurz vor 14 Uhr Ortszeit war er mit seinem Land Rover auf dem South Beach Road in Florida unterwegs – einer schmalen, zweispurigen Straße ohne Seitenstreifen. Ein vorausfahrender Reinigungsservice-Truck mit Anhänger bremste ab, um abzubiegen. Der Fahrer bemerkte das Fahrzeug von Tiger, das ihn mit hoher Geschwindigkeit überholte, und versuchte noch auszuweichen – doch der Platz reichte nicht aus. Der Land Rover streifte das Heck des Anhängers, geriet ins Schlingern und überschlug sich auf die Fahrerseite. Sheriff John Budensiek räumte ein: "Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können" – zumal auf dieser Straße jederzeit Gegenverkehr hätte aufeinandertreffen können.

Tiger kletterte nach dem Unfall durch die Beifahrertür aus dem gekippten Fahrzeug – körperlich unverletzt, aber in einem Zustand, der die hinzugerufenen DUI-Ermittler aufhorchen ließ. Budensiek beschrieb ihn als "lethargisch" mit "Anzeichen einer Beeinträchtigung". Ein Atemalkoholtest verlief negativ, eine Urinprobe verweigerte Tiger jedoch. Die Behörden gehen davon aus, dass er möglicherweise unter Medikamenten oder einer anderen Substanz stand, wie der Sender WPTV berichtete. Im Fahrzeug selbst wurden weder Alkohol noch Drogen gefunden. Der Sheriff betonte, trotz des prominenten Namens gelte kein Sonderstatus: "Das Gesetz gilt für alle gleich". Tiger wurde vor Ort festgenommen. Die Anklagen lauten auf Trunkenheit am Steuer, Sachbeschädigung sowie Verweigerung eines vorgeschriebenen Tests.

Für Tiger ist es nicht das erste Mal, dass ein Autounfall sein Leben überschattet. Im Februar 2021 zog er sich bei einem schweren Überschlag in Südkalifornien erhebliche Verletzungen am rechten Unterschenkel zu – eine Amputation stand damals im Raum. Auch 2017 war er in Florida bereits wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden und hatte sich anschließend in eine Klinik begeben. Aktuell steckt Tiger in einer ohnehin schwierigen Phase: Erst am 24. März hatte er nach über einem Jahr Pause beim TGL-Finale sein Comeback gegeben, geplagt von anhaltenden Rückenproblemen. US-Präsident Donald Trump (79), ein enger Freund des Golfers, reagierte laut dem Independent auf den jüngsten Vorfall betroffen: "Es gab einen Unfall, und das ist alles, was ich weiß. Er ist ein sehr enger Freund von mir, ein großartiger Mensch."

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Getty Images Tiger Woods, Golfprofi

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Getty Images Tiger Woods, Februar 2024

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Getty Images Tiger Woods und Donald Trump, Mai 2019