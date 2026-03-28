"Bares für Rares"-Verkäuferin erzielt vierfachen Wunschpreis

Sabine aus Essen konnte ihr Glück kaum fassen, als sie bei Bares für Rares für ihren silbernen Fisch satte 1200 Euro kassierte – und damit das Vierfache ihres Wunschpreises. Die Verkäuferin war gemeinsam mit ihrer Tochter Lara ins Pulheimer Walzwerk bei Köln gekommen, um das unscheinbare Fundstück zu Geld zu machen. Sabine hatte das Objekt bei der Wohnungsauflösung ihres Stiefvaters entdeckt, damals noch "kohlrabenschwarz". Erst nachdem sie es mit einem Silberputztuch gereinigt hatte, kam eine Gravur zum Vorschein: 1824. Moderator Horst Lichter (64) lag zunächst völlig falsch, als er in dem Stück einen Kettenanhänger vermutete. Aber worum sonst handelt es sich bei diesem seltsamen Fundstück?

Experte Patrick Lessmann klärte die Essenerin auf, dass es sich bei dem Fisch um eine sogenannte Besamimbüchse handelt – einen jüdischen Gewürzbehälter, der traditionell beim Hawdala-Ritual Verwendung findet und das Ende des Schabbats kennzeichnet. Der in Handarbeit gefertigte Fisch besteht aus 826er-Silber und wurde vom dänischen Schmied Poul Hansen gefertigt. Obwohl der reine Materialwert lediglich bei 70 Euro lag, schätzte Lessmann das Objekt auf 800 bis 1000 Euro. Sabine hatte zuvor nur 250 bis 300 Euro als Wunschpreis genannt und bekam daraufhin "Kirmes im Bauch". Im Händlerraum entbrannte ein heftiges Bieterduell, bei dem Wolfgang Pauritsch (54) gleich anmerkte: "Die kosten Geld!" Am Ende ging der Zuschlag an Julian Schmitz-Avila (39) für 1200 Euro.

Die überwältigte Verkäuferin konnte ihren Mega-Deal selbst kaum begreifen und erklärte: "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin außer Rand und Band." Das Geld will sie in ihre Reisekasse fließen lassen. Dass bei der ZDF-Trödelshow immer wieder unscheinbare Fundstücke für große Überraschungen sorgen, zeigt sich regelmäßig im Pulheimer Walzwerk. Erst kürzlich sorgte ein altes Wäschereischränkchen mit zahllosen winzigen Schubladen für Staunen bei Moderator Horst und Expertin Bianca Berding. "Bares für Rares" läuft montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF / Frank W. Hempel Julian Schmitz-Avila, "Bares für Rares"-Händler

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