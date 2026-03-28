Marc Anthony und Nadia Ferreira verraten das Babygeschlecht

Marc Anthony (57) und seine Ehefrau Nadia Ferreira (26) haben jetzt das Geschlecht ihres zweiten gemeinsamen Kindes enthüllt: Es wird ein Mädchen! Das Paar teilte die freudige Nachricht in einem Instagram-Post mit seinen Followern. Auf dem Foto hält Nadia rosafarbene Babyschuhe in der Hand, während ein pinkfarbenes Herz hinter der Bildunterschrift die Botschaft noch einmal unterstreicht. "Eine Überraschung voller Liebe … So Gott will", schrieben Marc und Nadia zu dem Beitrag.

Erst zwei Monate zuvor, pünktlich zu ihrem dritten Hochzeitstag am 28. Januar, hatten die beiden bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die Schwangerschaft hatten sie mit einem emotionalen Social-Media-Post verkündet, der eine Nahaufnahme von Nadias Babybauch zeigte. Darauf lagen die Hände des Paares sowie die ihres ersten gemeinsamen Sohnes Marco. "Alles Gute zum 3. Jahrestag! Was für ein riesiges Geschenk uns das Leben macht. Gott ist groß. Marquito wird ein großer Bruder", hatten sie geschrieben.

Mit der Ankunft seiner Tochter wird Marc zum achten Mal Vater. Der Sänger hat bereits eine bewegte Familiengeschichte mit Kindern aus verschiedenen Beziehungen: Mit der Polizistin Debbie Rosado hat er Tochter Arianna und Sohn Chase, mit seiner ersten Ehefrau Dayanara Torres (51) die Söhne Christian und Ryan. Aus seiner zehnjährigen Ehe mit Jennifer Lopez (56) stammen die Zwillinge Emme und Maximilian. Mit Nadia, die 31 Jahre jünger ist als er, hat Marc bereits Sohn Marco, der im Juni 2023 geboren wurde. Der Musiker und die ehemalige Miss Paraguay lernten sich 2022 in Mexiko-Stadt kennen und gaben sich im Januar 2023 in Miami das Jawort.

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Getty Images Marc Anthony und Nadia Ferreira in Miami

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Instagram / nadiaferreira Schwangere Nadia Ferreira, Marc Anthony und Sohn Marco, März 2026

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Getty Images Max und Emme Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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