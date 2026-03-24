"Schwierig": So steht es um Michelle Monballijns Liebesleben

Michelle Monballijn schwebte noch vor wenigen Wochen auf Wolke sieben – doch nun ist die Schauspielerin plötzlich mit einer schwierigen Situation in ihrem Liebesleben konfrontiert. Im Gespräch mit Promiflash am Rande von Eric Sindermanns (37) Modenschau verriet sie jetzt, dass sich die Lage dramatisch verändert hat. "Also im Moment ist es sehr schwierig, würde ich sagen. Sehr kompliziert, hat sich herausgestellt. Das ist sehr traurig, weil ich eigentlich auf Wolke sieben war", erklärte Michelle sichtlich nachdenklich. Seit Wochen wisse sie nicht, woran sie sei, und warte noch immer auf ein entscheidendes Gespräch mit ihrem Partner – ob dieses jedoch stattfinden wird, ist für die Schauspielerin völlig unklar.

Besonders verwirrend für Michelle ist, dass es keinen klaren Auslöser für die plötzliche Funkstille gibt. Die beiden haben sich nicht gestritten, es gab keinen Streit oder Konflikt, der den Kontaktabbruch erklären könnte. "Da war gar nichts, das ist es ja. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich habe keinen Plan, ich weiß nichts. Das ist so krass. Ich hab sowas noch nie erlebt. Ich hab keine Ahnung, wirklich nicht", sagte sie im Interview. Michelle vermutet, dass es sich um ein klassisches Vermeider-Verhalten handeln könnte und sie nach ihrer Erfahrung mit einem Narzissten nun möglicherweise in die nächste schwierige Konstellation geraten sei.

Michelle hatte ihr großes Glück sogar niedergeschrieben: "Habe sogar ein Buch darüber geschrieben. Und dann war der Downbreak", was zeigt, wie intensiv sie die Beziehung erlebt hatte. Der plötzliche Einbruch kam für sie umso überraschender und belastender. Die Schauspielerin sprach im Promiflash-Interview davon, dass sie in der Vergangenheit bereits verschiedene Klassifikationen von Männern kennengelernt habe und nun möglicherweise vom Regen in die Traufe gekommen sei. Trotz der aktuellen Ungewissheit und dem fehlenden Kontakt zu ihrem Partner bleibt Michelle weiterhin in der Hoffnung auf eine klärende Aussprache.

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Imago Michelle Monballijn bei der ERIC SINDERMANN IKONE FASHION SHOW, März 2026

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Imago Michelle Monballijn bei der Premiere von "Ein Hof zum Verlieben", Februar 2026

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ActionPress / AEDT Michelle Monballijn, Schauspielerin