Fans canceln "Harry Potter"-Serie wegen Transfeindlichkeit

Die neue Harry Potter-Serie von HBO steht bereits vor ihrem Start massiv in der Kritik. Auf Instagram kursieren zahlreiche virale Clips, in denen Fans zum Boykott der Produktion aufrufen. Hintergrund ist die Beteiligung von Autorin J.K. Rowling (60), die in den vergangenen Jahren wiederholt wegen transfeindlicher Aussagen in die Schlagzeilen geraten ist. Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass Einnahmen aus der Serie Projekte unterstützen könnten, die in der LGBTQ-Community auf Ablehnung stoßen. Ein Instagram-Nutzer kommentierte: "Die Lust an HP ist mir wegen JKR sowieso vergangen. Die Filme sind ein wichtiger Teil meiner Kindheit und für Nostalgie schaue ich diese gern noch an - auf BluRay, wo es keine Streams gibt. Jetzt wo ich erwachsen bin, sind mir reale Menschen wichtiger als Nostalgie!". Die Kontroverse um die Autorin, die unter anderem ein Urteil des britischen Supreme Court feierte, das Transfrauen die rechtliche Anerkennung als Frauen verbietet, überschattet damit die gesamte Produktion.

Auch die Schauspieler der Serie geraten zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. John Lithgow (80), der die Rolle des Albus Dumbledore übernommen hat, gab gegenüber der New York Times zu, dass er die Rolle aufgrund der Kontroversen um Rowling zunächst infrage gestellt habe. Letztlich habe er sich aber dafür entschieden, da er die Bücher als klar "auf der Seite der Engel, gegen Intoleranz und Bigotterie" sehe. Der zweifache Oscar-Nominierte ist sich bewusst, dass er in jedem Interview für den Rest seines Lebens auf dieses Thema angesprochen werden wird. Auch sein nicht-binärer Kollege Aud Mason-Hyde aus der Serie "Jimpa" hatte die Entscheidung kritisiert und gegenüber dem Magazin Out erklärt, die Besetzung fühle sich "vage verletzend" an.

Bereits im Vorfeld der Dreharbeiten musste HBO massive Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Schauspieler Paapa Essiedu, der in der Serie Professor Severus Snape verkörpert und zu den über vierhundert Unterzeichnern eines offenen Briefes für Trans-Rechte in der britischen Film- und Fernsehindustrie gehört, sah sich mit Morddrohungen konfrontiert. Der Sender hatte die heftigen Reaktionen bereits erwartet und ein professionelles Sicherheitsteam sowie Social-Media-Trainings für Cast und Crew organisiert. Lithgow räumte ein, dass er die Autorin noch nie persönlich getroffen habe und ihre Anti-Transgender-Ansichten nicht teile.

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Getty Images J.K. Rowling, 2005

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Getty Images John Lithgow bei den Internationalen Film Festival Awards in Palm Springs

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Instagram / 22felton Ein Teil des Casts von "Harry Potter", November 2024