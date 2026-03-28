Mugshot von Tiger Woods nach seiner Festnahme veröffentlicht

Tiger Woods (50) sorgt erneut für Schlagzeilen: In Florida ist das Polizeifoto des Golfstars veröffentlicht worden, das direkt nach seiner Festnahme wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss von Substanzen aufgenommen wurde. Das Sheriffbüro von Martin County stellte das Mugshot-Bild wenige Stunden nach dem Unfall auf Jupiter Island öffentlich. Darauf ist Tiger im blauen Hemd zu sehen, er blickt geradeaus in die Kamera – ohne ein Lächeln, wie man es von manch anderem Promi-Mugshots kennt. Der Sportler ist auf dem Bild sichtlich angespannt und ernst.

Zum Zeitpunkt des Fotos befand sich Tiger noch in Gewahrsam im Martin County Jail, wo er nach dem Crash mit seinem Land Rover hingebracht worden war. Sheriff John Budensiek erklärte laut People, die Einsatzkräfte hätten den Golfprofi am Unfallort als "lethargisch" wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab zwar 0,0 Promille, doch eine Urinprobe verweigerte der Sportler. Die Behörden gehen deshalb davon aus, dass Medikamente oder andere Substanzen eine Rolle gespielt haben könnten. Wegen Fahrens unter möglichem Substanzeinfluss, Sachschaden und der Verweigerung der Urinprobe wurde Anklage erhoben. Tiger muss mindestens acht Stunden in der Zelle bleiben, bevor über sein weiteres Vorgehen entschieden wird.

Tigers Range Rover kippte auf einer schmalen Straße in Florida nach einem Überholmanöver auf die Seite. Beide beteiligten Fahrer blieben unverletzt, der Golfstar konnte sich selbst über das Beifahrerfenster aus dem Wagen befreien. Für den zweifachen Vater ist es nicht das erste Mal, dass eine Autofahrt in juristische Turbulenzen mündet: 2017 war er nach einem Vorfall am Steuer bereits wegen rücksichtslosen Fahrens verurteilt worden, 2009 krachte er vor seinem Haus in Florida in einen Hydranten, und 2021 erlitt er bei einem schweren Crash in Kalifornien heftige Beinverletzungen.

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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Imago Tiger Woods bei einer Pressekonferenz in Pacific Palisades, März 2026

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017