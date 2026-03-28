Neuer Look für Prinz William? Diese Veränderung plant er

Prinz William (43) hat bei seinem Militär-Besuch am Stützpunkt in Wiltshire eine ungewöhnliche Ankündigung gemacht: Der Thronfolger könnte bald sein Gesicht verändern und zwar nicht zum ersten Mal. In den vergangenen Jahren wechselte der Royal immer wieder seinen Look, mal mit kürzerem Haar, mal mit unterschiedlichen Bartstilen. Nun deutete William bei einem öffentlichen Auftritt scherzhaft an, dass er möglicherweise seinen Vollbart gegen einen Schnauzer eintauschen könnte, wie Gala berichtet. Der Grund für die potenzielle Typveränderung ist allerdings nicht etwa eine neue Stilvorliebe des 43-Jährigen, sondern eine Meinung aus dem eigenen Zuhause: Seine Tochter Prinzessin Charlotte (10) mag den Bart ihres Vaters offenbar nicht besonders.

Seit 2024 trägt William einen Bart. Beim Militär tragen viele Soldaten einen Schnurrbart – dies fiel offensichtlich auch dem Thronfolger auf. Er kündigt amüsiert an: "Vielleicht rasiere ich mir den Bart ab und lasse mir einen Schnurrbart stehen." Die Ankündigung des Prinzen sorgte schnell für Gesprächsstoff bei Fans und Medien, die jeden Auftritt des royalen Paares aufmerksam verfolgen. Ob William seine scherzhafte Bemerkung tatsächlich in die Tat umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Der Prinz von Wales hat jedoch bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass er bereit ist, sein Aussehen zu verändern und verschiedene Styles auszuprobieren. Bereits 2008 trug er schon einen Bart beim öffentlichen Auftritt anlässlich des alljährlichen Weihnachtsgottesdienstes in Sandringham.

William ist mit Prinzessin Kate (44) verheiratet und Vater von drei Kindern: George, Charlotte und Louis. Die Familie gilt als sehr nahestehend, und William hat in verschiedenen Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Dass die Meinung seiner Tochter Charlotte nun möglicherweise zu einer optischen Veränderung führen könnte, zeigt einmal mehr, wie sehr der Thronfolger auf die Wünsche seiner Kinder eingeht. In der Vergangenheit hatte William bereits mehrfach von lustigen Momenten aus dem Familienalltag berichtet und dabei seine lockere und humorvolle Seite als Vater gezeigt.

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Getty Images Prinz William lacht beim Besuch des 1st Battalion Mercian Regiment in Bulford, Wiltshire

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Getty Images Prinz William und seine Tochter Prinzessin Charlotte vor dem Finale der UEFA Frauen-EM

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte