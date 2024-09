Trotz royalem Protokoll: Prinz William liebt seinen Bart

Prinz William (42) präsentiert sich im neuen Look. Anfang Oktober wurde der Prinz von Wales in London mit Stoppeln am Kinn und an den Wangen gesehen. Bereits im September wurde er mit Gesichtsbehaarung fotografiert. Nach Jahren des glattrasierten Auftretens scheint William Gefallen an seinem veränderten Aussehen gefunden zu haben, sehr zur Überraschung der Öffentlichkeit. Ein Insider verriet gegenüber In Touch: "William liebt es wirklich, wie er mit Bart aussieht, das war schon immer so. Er hätte schon seit Jahren einen getragen, wenn das königliche Protokoll nicht gäbe."

Weiterhin fügte der Insider hinzu: "Es mag albern klingen, aber Prinz Harry (40) hatte recht in seinen Memoiren, als er schrieb, dass er und William wegen seines Barts gestritten haben." In seinem Buch "Reserve" berichtete er, dass William verärgert gewesen sei, weil Harry zur Hochzeit einen Bart tragen durfte, während ihm dies nach seiner Rückkehr von einer militärischen Mission nicht erlaubt wurde. "Harry musste eine spezielle Erlaubnis für seinen Bart einholen, und das hat William geärgert, da er immer das königliche Protokoll aus Respekt vor der Königin befolgt hat", erklärte der Insider.

Die Beziehung zwischen den Brüdern ist seit einiger Zeit angespannt. In seinen Memoiren schildert Harry mehrere Vorfälle, die zu ihrem Zerwürfnis beigetragen haben sollen. Unter anderem behauptet er, dass William ihn während eines Streits zu Boden gestoßen habe. Außerdem schreibt er, dass sein älterer Bruder und seine Frau Prinzessin Kate (42) ihn ermutigt hätten, 2005 auf einer Kostümparty eine Nazi-Uniform zu tragen, was international für Schlagzeilen sorgte. Royal-Expertin Rebecca English bemerkte dazu: "Wir dachten, es könnten der König und die Königin sein, die in einem schlechten Licht dargestellt werden, aber es stellte sich heraus, dass es sein älterer Bruder ist." Trotz dieser familiären Spannungen widmet sich William nun seinen Pflichten als Prinz von Wales und zukünftiger König. Sein neuer Bart könnte ein Zeichen dafür sein, dass er bereit ist, mit einigen Traditionen zu brechen und seinen eigenen Stil zu finden.

Getty Images Prinz Harry im September 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Jahr 2017

