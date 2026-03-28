Sydney Sweeney hat ihr Vermögen in zwei Jahren vervierfacht

Sydney Sweeney (28) macht nicht nur mit ihren Schauspielrollen auf sich aufmerksam, sondern vor allem auch mit lukrativen Geschäften abseits der Leinwand. Innerhalb von nur zwei Jahren hat die Schauspielerin ihr Vermögen vervierfacht – von etwa zehn auf beeindruckende 40 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 35 Millionen Euro, so The Sun. Den größten Teil dieses finanziellen Erfolgs verdankt Sydney jedoch nicht ihren Rollen in Serien wie "Euphoria", "The White Lotus" oder "The Handmaid's Tale", sondern vor allem ihren zahlreichen Werbedeals. Mit Kampagnen für Marken wie Miu Miu, American Eagle, Armani Beauty, Laneige und Kérastase hat sie sich als gefragtes Werbegesicht etabliert. Im Januar dieses Jahres brachte die 28-Jährige zudem ihr eigenes Dessouslabel "Syrn" auf den Markt.

Mit ihrem Lingerie-Label verfolgt Sydney eine klare Botschaft: Frauen sollen selbst über ihren Körper und ihre Sexualität bestimmen. Als Model ihrer eigenen Marke inszeniert sie sich in heißen Kampagnen und greift damit nach einem Platz im hart umkämpften Dessous-Markt. Gegen Vorwürfe, sie bediene mit solchen Fotos nur den männlichen Blick, wehrt sich die Schauspielerin entschieden. "Ich weiß, dass die Leute sagen: 'Oh, sie macht das für Männer' oder 'Oh, sie ist ein Mädchen für Jungs'. Aber ich denke mir: Was könnte weiblicher sein, als über den eigenen Körper zu bestimmen und es für sich selbst zu tun?", erklärte sie gegenüber Cosmopolitan. Auch eine kontroverse Kampagne für American Eagle im vergangenen Sommer, bei der der Slogan "Sydney Sweeney has great Jeans" wegen eines möglichen rassistischen Untertons für Diskussionen sorgte, hat ihrem Bekanntheitsgrad nicht geschadet – im Gegenteil.

Dass Sydneys Marktwert in den vergangenen Jahren enorm gestiegen ist, zeigt sich auch an ihren Filmgagen. Für ihre Rolle in dem aktuellen Kinofilm "The Housemaid" soll die Schauspielerin 6,5 Millionen Euro erhalten haben. Die gebürtige Amerikanerin, die am 12. September 1997 geboren wurde, hat sich damit nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als erfolgreiche Geschäftsfrau einen Namen gemacht. Mit ihrer Kombination aus Schauspielkarriere, Werbedeals und eigenem Modelabel hat sie sich in der Unterhaltungsbranche als vielseitiges Talent positioniert.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Americana" in Los Angeles

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Getty Images Sydney Sweeney im Beverly Hills Hotel, 2025