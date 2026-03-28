Tiger Woods ist nach Verhaftung wieder auf freiem Fuß

Tiger Woods (50) ist nach seiner Festnahme in Florida wieder auf freiem Fuß. Der Golfsuperstar wurde am Freitag in Gewahrsam genommen, nachdem er sich mit seinem Geländewagen überschlagen hatte und unter dem Verdacht stand, unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten zu stehen. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend, dass Tiger nach rund acht Stunden aus dem Martin-County-Gefängnis entlassen wurde. Bei diesem Zeitraum handelt es sich um das vorgeschriebene Mindestmaß nach einer Festnahme in Florida. Das obligatorische Polizeifoto zeigt den 50-Jährigen zerzaust und mit leerem Blick. Ob er auf Kaution freigelassen wurde, ist bislang noch unklar.

Bei seiner Freilassung nutzte Tiger einen ungewöhnlichen Ausgang. Trotz der Ankündigung der Polizei, dem prominenten Sportler keine Sonderbehandlung zukommen zu lassen, verließ er das Gefängnis durch einen Hinterausgang – weit entfernt von den wartenden Fotografen vor dem Gebäude. Am Unfallort hatten die Beamten festgestellt, dass Tiger "lethargisch" gewirkt habe, wie der zuständige Sheriff die Einschätzung der Einsatzkräfte zitierte. Im Gefängnis bestand der Golfer einen Atemalkoholtest, der null Promille ergab. Eine Urinprobe verweigerte er jedoch. Die Behörden gehen davon aus, dass er möglicherweise durch Medikamente oder eine andere Substanz beeinträchtigt war.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf dem South Beach Road in der Nähe von Tigers Wohnort auf Jupiter Island, nur wenige Kilometer von seinem Haus entfernt. Laut Polizei versuchte der Sportler mit überhöhter Geschwindigkeit, an einem Tieflader vorbeizufahren. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Land Rover, streifte das Heck des Anhängers und überschlug sich. Sheriff John Budensiek hatte bereits am Unfalltag eingeräumt, dass der Vorfall deutlich schlimmer hätte ausgehen können – zumal auf dieser schmalen, zweispurigen Straße ohne Seitenstreifen jederzeit Gegenverkehr hätte aufeinandertreffen können.

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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Imago Tiger Woods bei einer Pressekonferenz in Pacific Palisades, März 2026