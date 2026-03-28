William und Kate streichen royale Pflichten für die Familie

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) treten im April nun bewusst kürzer – und das vor allem für ihre Kinder. Wie das People Magazine berichtet, plant das Thronfolgerpaar, rund um die Osterfeiertage deutlich weniger royale Termine wahrzunehmen. Hintergrund sind die Schulferien von Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), die aktuell unterrichtsfrei haben. Die Lambrook School beendete am 27. März das Trimester und der Unterricht beginnt erst wieder am 22. April. Bis dahin steht für die Familie vor allem eines im Mittelpunkt: gemeinsame Zeit fernab des öffentlichen Rampenlichts.

Schon in der Vergangenheit nutzten William und Kate die Ferien, um ihre Termine zu reduzieren und als Familie neue Energie zu tanken. Ob sie in diesem Jahr am traditionellen Ostergottesdienst der Royals teilnehmen, ist laut People Magazine jedoch noch offen. Obwohl die Familie in den vergangenen Jahren regelmäßig dabei war, haben sie die Feier in den letzten beiden Jahren ausgelassen. Stattdessen steht auch ein Rückzug ins ländliche Anmer Hall in Norfolk oder sogar eine Reise ins Ausland im Raum. Im Podcast "Happy Mum, Happy Baby" verriet Kate bereits 2020, dass ihre liebsten Familienmomente "draußen auf dem Land sind, wenn wir alle herrlich dreckig werden".

Während das Paar in der Vergangenheit bereits mit Traditionen gebrochen hat, bleibt ein Ritual offenbar gesetzt: William verriet zuvor laut People Magazine, dass die Kinder jedes Jahr eine Ostereiersuche veranstalten. "Hier wird eine Menge Schokolade gegessen, keine Sorge", so William. Dass der Alltag der drei kleinen Royals trotz ihrer besonderen Rolle möglichst normal verläuft, scheint ihren Eltern besonders wichtig zu sein. Ein Palast-Insider schwärmte gegenüber People Magazine: "Die Kinder sehen ziemlich glücklich aus. Das liegt auch an der stabilisierenden Normalität, die Kate mitbringt – so ist sie aufgewachsen. William liebt das absolut."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten in Windsor, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte