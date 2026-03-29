Nach Rückzug: Nelly Furtado kündigt im Netz neue Musik an

Nelly Furtado (47) meldet sich musikalisch zurück und sorgt damit für eine Überraschung bei ihren Fans. Die Sängerin teilte am Freitag auf Instagram einen Clip aus dem Studio, in dem sie gemeinsam mit dem renommierten Produzenten Boi-1da an neuer Musik arbeitet. In einem figurbetonten braunen Maxikleid, das sie mit einer passenden Bomberjacke kombinierte, posiert sie vor dem Mikrofon. "Neue Musik! Ich freue mich darauf, das zu teilen und bin dankbar, Teil dieser aufregenden Zusammenarbeit zu sein", schrieb die 47-Jährige zu dem Video und kündigte an, dass der neue Track "Electric Circus" am 10. April erscheinen soll.

Die Rückkehr der Kanadierin ins Studio erfolgt nur wenige Monate, nachdem sie sich von Live-Auftritten zurückgezogen hatte. Die Sängerin hatte im vergangenen Oktober erklärt, sich "anderen kreativen und persönlichen Herausforderungen" widmen zu wollen, betonte jedoch damals bereits, dass sie "immer Musik schreiben" werde. Nelly arbeitet mittlerweile als Botschafterin für Perfect Pitch, eine Initiative, die die Kraft von Musik und Sport kombiniert, um Veränderungen voranzutreiben. In dieser Rolle kreiert sie exklusive Musik für die Organisation, deren Erlöse in Jugendentwicklungsprogramme fließen.

Privat und beruflich blickt Nelly aktuell auf eine intensive Zeit zurück. Erst im Februar hatte sie in einem ausführlichen Instagram-Post über den Druck gesprochen, dem sie sich in ihrer Karriere ausgesetzt sah, und gleichzeitig betont, wie wichtig Selbstliebe sei. Sie betonte, dass sie keine Schönheitsoperationen an Gesicht oder Körper gehabt habe und stattdessen auf Hautpflege, ausreichend Schlaf und ein gutes Team aus Visagistin, Stylisten und Friseurin setzt.

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Getty Images Nelly Furtado bei der Con Cora Land Benefit Gala in Miami, 2025

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Getty Images Nelly Furtado, 2024.

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Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Januar 2025