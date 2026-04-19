Nelly Furtado startet eine Fußball-Ära mit "Electric Circus"

Nelly Furtado (47) ist zurück – und das mit einem ganz besonderen Projekt. Die kanadische Sängerin hat ihre neue Single "Electric Circus" veröffentlicht, die in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Produzenten Boi-1da entstanden ist. Der Song ist jedoch nicht nur ein musikalischer Neustart für die Popsängerin, sondern auch der offizielle Auftakt für "Perfect Pitch" – ein Music-Ambassador-Programm von Canada Soccer, das den Soundtrack für eine neue Ära der kanadischen Fußball-Nationalteams liefern soll.

Das Programm hat dabei einen klaren gesellschaftlichen Anspruch: Es soll nicht nur Fans hinter den Nationalteams vereinen, sondern auch den Zugang zu Jugendsport fördern und Inklusion im ganzen Land stärken. Unter der Leitung von Boi-1da als Executive Producer bündelt "Perfect Pitch" eine der vielfältigsten Zusammenstellungen kanadischer Talente, die je für ein einzelnes Projekt versammelt wurden – über Generationen, Genres und Regionen hinweg. Das daraus entstehende Multi-Track-Album mit dem Titel "What If It All Goes Right?" soll am 5. Juni 2026 erscheinen. Es vereint Pop, Hip-Hop, Indie, elektronische Musik und Rock und enthält neben brandneuen Songs auch neu interpretierte Favoriten sowie erstmalige Kollaborationen.

Für Nelly markiert "Electric Circus" auch persönlich einen neuen Abschnitt. Die Sängerin hatte sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen und erst vor Kurzem mit Studioeinblicken wieder musikalische Pläne angedeutet. In den kurzen Clips zeigte sich die Musikerin bereits Seite an Seite mit Boi-1da am Mischpult. Dass aus genau dieser Zusammenarbeit nun ein Song entsteht, der nicht nur ihre eigene Karriere, sondern auch eine Fußballbewegung in ihrer Heimat begleitet, verleiht dem Projekt eine zusätzliche persönliche Note. Nelly, die selbst in Kanada aufgewachsen ist, verbindet Musik und Sport damit auf eine Weise, die sowohl ihren Wurzeln als auch ihren aktuellen kreativen Ambitionen entspricht.

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Imago Nelly Furtado in der Canadian Music Hall of Fame

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Imago Nelly Furtado beim Big Feastival in den Cotswolds, August 2025

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Instagram / nellyfurtado Nelly Furtado, Sängerin