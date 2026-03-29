Victoria Justice nach 16 Jahren zurück am "Victorious"-Set

Victoria Justice (33) kehrte jetzt an den Ort zurück, an dem für sie alles begann. Die 33-Jährige besuchte kürzlich "Nick on Sunset", das Studio, in dem sie von 2010 bis 2013 gemeinsam mit Ariana Grande (32), Leon Thomas III, Matt Bennett, Elizabeth Gillies (32), Avan Jogia, Daniella Monet und Eric Lange die Nickelodeon-Serie "Victorious" drehte. In der damals beliebten Show spielte Victoria die Hauptrolle der Tori Vega, einer begabten Schülerin an einer Highschool für darstellende Künste. Auf Instagram teilte sie nun ein Video von ihrem emotionalen Besuch am Set und tanzte darin zum Titelsong der Serie, "Make It Shine". "Zurück, wo alles begann! Hatte die Gelegenheit, zu 'Nick on Sunset' zurückzukehren, wo wir 'Victorious' gedreht haben. Dieser Ort war wirklich mein zweites Zuhause. So viele besondere Erinnerungen und Flashbacks", schrieb sie laut People zu dem Clip.

Die Schauspielerin zeigte sich sichtlich gerührt von ihrer Rückkehr ans Set und konnte kaum glauben, wie viel Zeit seit dem Start der Serie vergangen ist. "Kann nicht glauben, dass es schon 16 Jahre her ist", fügte Victoria hinzu und ergänzte ihren Post mit einem weinenden Emoji und einem rosa Herz. Der Besuch fand zu einer Zeit statt, in der das Victorious-Universum wieder in den Fokus rückt. Im Oktober 2025 kündigte Netflix offiziell ein Spinoff mit dem Titel "Hollywood Arts" an, in dem Daniella Monet ihre Rolle als Trina Vega wieder aufnehmen wird.

In dem neuen Format wird Daniella als kämpfende Schauspielerin zu ihrer ehemaligen Highschool "Hollywood Arts" zurückkehren, wo sie als unqualifizierte Vertretungslehrerin arbeitet und dabei eine neue Generation ehrgeiziger und talentierter Schüler inspiriert. "Als Trina zurückzukommen, fühlt sich wie ein Glück an", erklärte die 36-Jährige in einem Statement. Sie ergänzte, dass "Victorious" für alle Beteiligten lebensverändernd gewesen sei und die Cast-Mitglieder für immer durch diese Erfahrung verbunden seien. Ob Victoria und andere frühere Stars der Serie ebenfalls in "Hollywood Arts" auftreten werden, ist bislang noch unklar. Neben Daniella wurden bereits mehrere neue Cast-Mitglieder sowie Yvette Nicole Brown als Gaststar angekündigt.

Ein Beigeschmack aus der Vergangenheit bleibt: In der Dokuserie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" werden schwere Vorwürfe gegen den Kindersender Nickelodeon erhoben – unter anderem Sexismus und Rassismus. Im Mittelpunkt der Serie steht Dan Schneider, ehemaliger Produzent und Drehbuchautor beim TV-Sender – auch für "Victorious". Ariana Grande wird im Spiegel dazu zitiert: "Ich verarbeite immer noch."

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Getty Images Victoria Justice bei der Planet Omega Exhibition Eröffnungsfeier

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Getty Images Der "Victorious"-Cast bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2013

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Getty Images Cast von "Victorious" im Jahr 2011

Getty Images Dan Schneider im April 2011