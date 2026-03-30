Auftritt trotz Rippenbruch: Fans kritisieren "Let's Dance"

Esther Schweins (55) sorgte am Sonntagabend bei Let's Dance für Aufsehen, als sie trotz zweier gebrochener Rippen auf dem Parkett stand. Die Schauspielerin tanzte gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató (45) einen Slowfox zu "The Shoop Shoop Song" von Cher (79) – und das, obwohl die Rippen laut Massimo mittlerweile "komplett durch" seien. Für die Darbietung unter dem Motto "Idols Night", bei der sich die Promis in ihre Vorbilder verwandelten, erhielt die 55-Jährige lediglich 15 von 30 Punkten. Dennoch musste Esther die Show nicht verlassen, stattdessen schied Model Betty Taube (31) aus. Trotz der niedrigsten Punktzahl des Abends zollte Juror Motsi Mabuse (44) der Schauspielerin großen Respekt: "Viel Respekt von mir, mit zwei gebrochenen Rippen hier zu tanzen und deine Einstellung", lobte sie.

Die Entscheidung, mit der schweren Verletzung weiterzumachen, begründete Esther mit der Einzigartigkeit der Erfahrung. "Das Ding ist, das hier findet einmal im Leben statt und wird sich nicht wiederholen", erklärte sie. Aufgeben komme für sie nicht infrage, zumal sich mit der Teilnahme an "Let's Dance" ein langgehegter Traum für sie erfüllt habe. Doch während die Schauspielerin im Studio Anerkennung erhielt, hagelte es im Netz heftige Kritik an RTL. "Wie kann der Sender das überhaupt zulassen, das kann schwere Folgen haben", schrieb ein User auf X. Ein anderer kommentierte: "Wie können die Esther da tanzen lassen? Sie kann das doch selbst gar nicht einschätzen. Unverantwortlich." Weitere Zuschauer warnten vor den gesundheitlichen Risiken und zeigten sich entsetzt über die Freigabe des Senders, der auf Nachfrage der Bild lediglich mitteilte: "Esther Schweins zieht weiter durch."

Esther ist nicht die erste Teilnehmerin, die mit einer Rippenverletzung bei der RTL-Tanzshow antritt. Auch Victoria Swarovski (32) und Cathy Hummels (38) tanzten in früheren Staffeln trotz Prellungen oder Brüchen weiter. In der laufenden Staffel erwischte es neben Esther auch Influencerin Bianca Heinicke (33), die sich bereits in der ersten Woche eine Verletzung der Rippenmuskulatur zuzog, am Sonntagabend aber ebenfalls wieder dabei war. Die nächste reguläre Show wird erst am 10. April ausgestrahlt, da "Let's Dance" am Karfreitag ausfällt. Stattdessen können Fans am 3. April um 20:15 Uhr die Sonderausgabe "Let's Dance – Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tänze" sehen. RTL verspricht ein "dreistündiges Show-Feuerwerk voller Nostalgie und Glamour".

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