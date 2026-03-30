Shirin David bricht in Tränen aus wegen verstorbenem Vater

Shirin David (30) öffnet sich in der Netflix-Dokumentation "Barbara - Becoming Shirin David", die seit dem 13. März verfügbar ist, auf emotionale Weise über ihr Verhältnis zu ihrem verstorbenen Vater. Die Rapperin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Shirin Davidavicius heißt, blickt darin auf ihre Kindheit zurück und spricht darüber, wie sehr sie die Abwesenheit ihres Vaters geprägt hat. Besonders bewegend wird es, als die Musikerin in Tränen ausbricht und gesteht, dass sie es nicht mehr geschafft habe, offene Fragen mit ihm zu klären. Ihre Enttäuschung über die fehlende Vaterrolle hatte sie bereits 2019 in ihrem Song "Fliegst du mit" verarbeitet, in dem sie unter anderem singt: "Du bist der Grund für Mamas Schmerzen und die Trän'n meiner Schwester."

In der Dokumentation schildert Shirin ein besonders schmerzhaftes Erlebnis: Kurz vor seinem Tod sei sie mitten in der Nacht zu seinem Haus gefahren, um endlich mit ihm zu sprechen. "Es war ein Uhr nachts und ich habe mich nicht getraut, zu klingeln", erzählt sie. Stattdessen habe sie auf der Türschwelle kehrtgemacht und sei wieder nach Hause gefahren. "Ein paar Monate später ist er gestorben. Ich habe es leider nicht geschafft, das zu klären", erinnert sich die Sängerin und kann die Tränen nicht zurückhalten. Sie vermutet ferner, dass ihr Vater ihr den Song über ihn übelgenommen habe, doch eine Aussprache blieb ihr verwehrt.

Neben den emotionalen Themen gewährt die Netflix-Doku auch Einblicke in Shirins musikalische Erziehung durch ihre Mutter Erika. Diese habe alles dafür gegeben, um ihrer Tochter und deren Schwester Pati eine umfassende Bildung zu ermöglichen. Geige, Oboe und Saxofon spielen sowie Ballettunterricht standen auf dem Programm. Obwohl Mutter Erika vom Musikstil ihrer Tochter zunächst nichts hielt und es für ihren "ästhetischen Verstand die reine Katastrophe" war, unterstützte sie Shirin dennoch. "Meine Mama hat mir nie Grenzen gesetzt hinsichtlich meiner Träume", würdigt die Künstlerin sie heute in der Dokumentation.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shirin David im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Anzeige Anzeige