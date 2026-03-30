Tiger Woods betrunken am Steuer: Ex-Frau Elin ist besorgt

Tiger Woods (50) sorgte vor wenigen Tagen für Schlagzeilen, als er in Florida in einen Autounfall verwickelt war. Der Golfstar hatte am 27. März auf Jupiter Island mit seinem Range Rover einen Anhänger gestreift, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Die Polizei nahm Tiger wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss fest. Seine Ex-Frau Elin Nordegren (46) zeigt sich sehr besorgt über den Vorfall, wie ein Insider gegenüber People berichtet. Die 46-Jährige, die von 2004 bis 2010 mit dem Sportler verheiratet war, sorgt sich um das Wohlergehen des 15-fachen Major-Champions.

"Die Kinder stehen Tiger sehr nahe, deshalb kümmert sich Elin natürlich auch darum", verriet die Quelle dem Magazin People. Die gemeinsamen Kinder, Tochter Sam und Sohn Charlie, seien großartig und würden gerne Zeit mit ihrem Vater verbringen. "Elin ist besorgt, weil er einen weiteren Autounfall hatte und festgenommen wurde", so der Insider weiter. Die Quelle betonte zudem, dass es Elin vor allem um Tigers Gesundheit gehe und darum, dass er für die Kinder da sein könne.

Die Beziehung zwischen Tiger und Elin scheint trotz der Scheidung im Jahr 2010 respektvoll zu bleiben. Erst im Februar wurden die beiden Seite an Seite bei einer Zeremonie gesehen, bei der Charlie seinen Ring für die Golf-Staatsmeisterschaft erhielt. Doch nicht nur Elin macht sich Gedanken um den Sportler – auch seine Freundin Vanessa Trump (48) soll dem 82-fachen PGA-Tour-Sieger nach dem Vorfall ein Ultimatum gestellt haben. "Er muss die Dinge in den Griff bekommen, sonst bleibt sie nicht bei ihm", plauderte eine Quelle gegenüber Daily Mail aus.

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Getty Images Golf-Star Tiger Woods und Ex-Frau Elin Nordegren

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Getty Images Mugshot von Tiger Woods, 27. März 2026

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Instagram / tigerwoods Tiger Woods und Vanessa Trump, März 2025