Vor seinem Tod: Prinz Philip büxte für Bier mit Rollator aus

Prinz Philip (†99) soll selbst in seinen letzten Tagen noch einmal seinen ganz eigenen Kopf durchgesetzt haben. Wie aus einem neuen Buch hervorgeht, ließ sich der Ehemann von Queen Elizabeth II. (†96) offenbar nicht davon abhalten, sich einen kleinen Wunsch zu erfüllen – auch wenn das bedeutete, die Anweisungen seiner Pfleger zu ignorieren. Demnach soll Philip in Schloss Windsor kurzerhand seine Betreuung ausgetrickst haben. Mit Rollator habe er sich eigenständig durch die Gänge bewegt und sich schließlich ein Bier organisiert. Anschließend habe er sich die Zeit genommen, dieses in Ruhe zu trinken – ganz ohne Aufsicht. Das enthüllte Royal-Historiker und Biograf Hugo Vickers nun in seinem neuen Buch "Queen Elizabeth II".

Nach diesem Ausflug kehrte Philip laut Bericht wieder in sein Zimmer zurück und legte sich ins Bett. Am nächsten Morgen soll sich sein Zustand jedoch verschlechtert haben. Wenig später verstarb er friedlich im Kreise seiner Familie. Für besondere Brisanz sorgt jedoch ein anderes Detail: Offenbar verabschiedete sich Philip nicht mehr bewusst von der Queen. Schon in der Vergangenheit soll es vorgekommen sein, dass er sich ohne große Worte zurückzog. Dass es auch diesmal so gewesen sein soll, habe Elizabeth Berichten zufolge sehr verärgert.

Gerade dieser fehlende Abschied soll ihr besonders nahegegangen sein. Während Philip offenbar bis zuletzt auf seine Unabhängigkeit bedacht war, blieb für die Queen am Ende keine Möglichkeit mehr für ein bewusstes letztes Gespräch – ein Umstand, der die Situation für sie zusätzlich emotional gemacht haben dürfte. Gleichzeitig zeigt die Episode auch, wie sehr Philip bis zuletzt seinem eigenen Charakter treu blieb. Statt sich vollständig den Umständen zu beugen, entschied er sich offenbar noch einmal für einen Moment nach seinen eigenen Regeln – auch wenn dieser für sein Umfeld überraschend kam.

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Getty Images Prinz Philip im Pub Duchess of Cornwall in Poundbury, 22016

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Getty Images Besuch von Queen Elizabeth II und Prinz Philip in der Guinness Storehouse Gravity Bar in Dublin, 2011

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Getty Images Prinz Philip (†99)