Das war König Charles' letztes Gespräch mit Prinz Philip (†)

Prinz Philip (†99) verstarb heute vor fünf Jahren im Alter von 99 Jahren im Windsor Castle. In einer BBC-Dokumentation über das Leben des Royals erinnerte sich König Charles (77) III. an die letzten Momente mit seinem Vater und verriet, worüber sie kurz vor dem Tod des Herzogs von Edinburgh noch gesprochen hatten. Am Tag vor Philips Tod besuchte Charles seinen Vater und sprach mit ihm über dessen bevorstehenden 100. Geburtstag. Der damalige Thronfolger schlug vor, eine große Feier zu diesem besonderen Anlass zu organisieren. Da sein Vater zu diesem Zeitpunkt bereits Schwierigkeiten mit dem Hören hatte, wiederholte Charles laut und deutlich: "Wir sprechen über deinen Geburtstag! Und ob es eine Feier geben wird!"

Philips Antwort ließ nicht lange auf sich warten und zeugte von seinem trockenen Humor, für den er zeitlebens bekannt war. "Nun, dafür muss ich doch erst einmal am Leben sein, oder nicht?", erwiderte der Royal seinem Sohn schlagfertig. Charles habe daraufhin geantwortet: "Ich wusste, dass du das sagen würdest!" Trotz der morbiden Bemerkung sei dieses Gespräch für Charles eine unvergessliche und glückliche Erinnerung an seinen Vater geworden. Laut der Buchautorin Katie Nicholl, die in ihrem Buch "The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown" über die royale Familie schrieb, gab es noch einen weiteren emotionalen Moment zwischen Vater und Sohn. Bei einem ihrer letzten gemeinsamen Besuche habe Philip seinen Sohn um etwas Wichtiges gebeten: "Egal, was du tust, versprich mir, dass du dich um deine Mutter kümmern wirst." Charles sei bei diesen Worten sehr emotional gewesen.

Nach dem Tod seines Vaters würdigte Charles ihn in einem bewegenden Statement vor Reportern an seinem Anwesen Highgrove. "Wie Sie sich vorstellen können, vermissen ich und meine Familie meinen Vater sehr", sagte er damals. Er beschrieb Philip als "eine sehr geliebte und geschätzte Persönlichkeit" und zeigte sich tief berührt von den weltweiten Reaktionen auf den Tod des Royals. Charles und Philip teilten über die Jahre eine enge Beziehung, auch wenn sie nicht immer einfach war. Der König verlor mit seinem Vater nicht nur einen wichtigen Ratgeber, sondern auch einen Menschen, der ihn sein Leben lang geprägt hatte.

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Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles, 2013

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Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles

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Getty Images Prinz Philip und sein Sohn Prinz Charles im Oktober 1956