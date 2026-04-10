Prinz Philips fünfter Todestag: So waren seine letzten Jahre

Heute jährt sich der Todestag von Prinz Philip (†99) zum fünften Mal. Der Herzog von Edinburgh verstarb am 9. April 2021 im Alter von 99 Jahren, nur zwei Monate vor seinem hundertsten Geburtstag. In den Jahren zuvor hatte sich Philip zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und verbrachte seine Zeit überwiegend im Wood Farm Cottage in Sandringham, einem gemütlichen Anwesen mit fünf Schlafzimmern. Dort genoss er ein ruhiges Leben fernab der royalen Verpflichtungen und widmete sich seinen persönlichen Interessen. Royal-Autor Hugo Vickers beschreibt diese Zeit nun in seinem neuen Buch "Queen Elizabeth II: A Personal History" und gibt damit intime Einblicke in die letzten Lebensjahre des Herzogs.

Nach seinem letzten offiziellen Auftritt am 2. August 2017 durfte Philip tun, "was immer ihm gefiel", wie Hugo in seinem Buch schreibt. In Wood Farm verbrachte er seine Tage mit Kutschefahren, las ausgiebig und malte gelegentlich. Die Queen (†96) besuchte ihn von Zeit zu Zeit am Wochenende und reiste dafür mit dem Zug nach Norfolk. "In gewisser Weise lebten sie getrennt", erklärt der Autor. Philip habe sich dort am wohlsten gefühlt und die Freiheit genossen. Auch Penny Romsey, die neue Countess Mountbatten, soll ihn dort regelmäßig besucht haben. Das Cottage, in dem Philip seine letzten Jahre verbrachte, diente später auch als vorübergehende Unterkunft für Andrew Mountbatten-Windsor (66), nachdem dieser seine Titel verloren hatte.

Im Podcast "A Right Royal Podcast" schildert Hugo weitere Details zu Philips letzter Nacht. Der Herzog, der 2013 die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten hatte und acht Jahre gegen die Krankheit kämpfte, entwischte seinen Pflegern und begab sich mit seinem Rollator in den Oak Room. Dort trank er allein ein Bier. "Er wollte nicht hundert Jahre alt werden", erklärt der Royal-Biograf. Am nächsten Tag stand Philip auf, nahm ein Bad, fühlte sich unwohl und legte sich hin – dann schlief er friedlich ein. Tragischerweise verstarb er ohne seine Ehefrau an seiner Seite, mit der er 74 Jahre lang verheiratet gewesen war.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Philip, Oktober 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Philip