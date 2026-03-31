Bald zweifacher Papa: Andrzej Cibis tippt auf einen Jungen

Andrzej Cibis (38) und seine Ehefrau Victoria erwarten im Sommer ihr zweites Kind, und der Let's Dance-Profi hat jetzt bereits eine konkrete Vermutung, welches Geschlecht der Nachwuchs haben könnte. In einem Interview mit RTL verriet der Tänzer nun, warum er und seine Frau davon ausgehen, dass es ein Junge wird. Ausschlaggebend sei ein besonderer Moment gewesen, der Andrzej ins Schwärmen brachte. Nachdem sich Victoria zu einem Nickerchen hingelegt hatte, sei sie mit einem ganz besonderen Strahlen aufgewacht. "Sie sah so gut aus, dass wir die Vermutung haben, es wird wahrscheinlich ein Brüderchen", erklärte Andrzej.

Offiziell bestätigt ist das Geschlecht des Babys allerdings noch nicht. "Wir lassen uns überraschen", betonte der 38-Jährige gegenüber dem Sender. Dennoch sind sich beide so sicher, dass sie bereits mit der Suche nach Jungennamen beginnen wollen. "Das verraten wir schon mal", fügte Victoria laut Gala hinzu. Sollte es doch ein Mädchen werden, müssten sie bei der Namensfindung "Gas geben", scherzte das Paar. Am wichtigsten sei ihnen jedoch ohnehin die Gesundheit, wie Andrzej klarstellte: "Bei der ersten Schwangerschaft haben wir gesagt: Hauptsache ein gesundes Kind, das ist immer noch so. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass es ein zweiter Junge wird."

Andrzej und Victoria sind seit September 2015 verheiratet und haben bereits einen gemeinsamen Sohn. Der kleine Adam kam im November 2023 zur Welt und wird im Sommer somit großer Bruder, wie Gala berichtet. Die Schwangerschaft hatte das Paar erst vor Kurzem auf Instagram verkündet: "Von drei … auf vier. Unsere Familie wächst, und unsere Liebe wächst mit. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", schrieben die beiden zu ihrem Post. Ob Andrzej und Victoria am Ende richtig liegen und tatsächlich einen Jungen begrüßen dürfen, bleibt jedoch freudig abzuwarten.

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Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und seine Frau Victoria

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Instagram / andrzejcibis Victoria Kleinfelder-Cibis und Andrzej Cibis, März 2026

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Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und Victoria mit ihrem Sohn im April 2025