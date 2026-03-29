"Let's Dance"-Star Andrzej Cibis wird zum zweiten Mal Papa

Andrzej Cibis (38) und seine Ehefrau Victoria Kleinfelder-Cibis haben frohe Nachrichten zu verkünden: Die beiden erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Der Profitänzer ist in der aktuellen Staffel von Let's Dance nicht zu sehen und teilte die Babynews gemeinsam mit seiner Frau am Samstagabend mit seinen Followern auf Instagram. In einem Video zeigte Victoria erstmals ihren wachsenden Babybauch. "Von drei … auf vier. Unsere Familie wächst, und unsere Liebe wächst mit. Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, Kleines", schrieb das Paar zu dem Beitrag. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Binnen kürzester Zeit häuften sich die Glückwünsche aus der "Let's Dance"-Familie unter dem Post. "Yay! Wir freuen uns so, so unfassbar für euch! Herzlichen Glückwunsch", kommentierte Renata Lusin, die ebenfalls ihr zweites Kind erwartet. Auch Massimo Sinató (45) meldete sich zu Wort und ließ dabei durchblicken, dass Andrzej und Victoria am heutigen Sonntagabend in der Liveshow der beliebten Tanzsendung im Publikum zu sehen sein werden. "Freue mich von ganzem Herzen für euch, sehen uns morgen. Love you", schrieb der Profitänzer.

Bereits nach der Geburt ihres Sohnes Adam hatten Andrzej und Victoria offen über die Herausforderungen ihres Familienlebens gesprochen. In einem Instagram-Beitrag erklärten sie damals: "Das ständige Wechseln zwischen zwei Welten – Familie und Berufsleben – ist die tägliche Herausforderung, der wir uns immer wieder aufs Neue stellen. Es ist nicht immer einfach, manchmal möchte man sich in vier Teile teilen." Trotz wenig Schlaf und vollem Terminkalender meisterten die beiden ihren Alltag mit einer großen Portion Liebe. "Aber du stehst wieder auf und funktionierst mit wenig Schlaf, einer Menge Verpflichtungen, vollem Terminkalender und einer großen Menge Liebe im Herzen", teilten sie ihren Followern mit.

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Instagram / andrzejcibis Victoria Kleinfelder-Cibis und Andrzej Cibis, März 2026

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Instagram / andrzejcibis Andrzej Cibis und Victoria im Februar 2025

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Instagram / andrzejcibis Victoria Kleinfelder und Andrzej Cibis mit ihrem Baby Adam