Übergriffige Mami-Polizei macht Kylie Kelce extrem wütend

Kylie Kelce (34) hat genug von ungebetenen Ratschlägen anderer Eltern. Die 33-Jährige, die mit ihrem Ehemann Jason Kelce (38) vier Töchter großzieht, sprach jetzt im Podcast "Sunday Sports Club" über ihre Erfahrungen mit übergriffigen Erziehungstipps. "Wenn Leute dich mit deinem Kind sehen und sagen: 'Das Kind sollte eine Mütze aufhaben.' Dann denke ich mir: 'Du solltest dich um deinen eigenen Scheiß kümmern'", erklärte sie gegenüber Moderatorin Allison Kuch. Besonders nervig sei es, wenn Fremde bemängeln, dass ihre Kinder keine Socken tragen würden. "Das ist toll, hast du welche dabei? Denn die drei Paar, die ich mitgebracht habe, hat sie schon weggeschmissen. Damit kannst du dann machen, was du willst", konterte die Mutter.

Die Kommentare über fehlende Socken, Mützen oder dass die Kinder nicht bei bestimmtem Wetter draußen sein sollten, empfindet Kylie als völlig unproduktiv. "Manchmal habe ich einfach diese verborgene Wut, wenn Leute ungefragt Ratschläge geben wollen", gab sie zu. Die unerwünschten Tipps würden in ihr das Gefühl auslösen, dass sie das Problem "ganz schnell mit einem Faustschlag ins Gesicht lösen" könnte. Besonders ärgerlich seien Situationen, in denen sie nur kurz unterwegs ist: "Wir gehen vom Auto zehn Schritte in diesen Dunkin Donuts, damit ich bekommen kann, was Mama ihren Vernunftssaft nennt, also einen Kaffee. Ich brauche dich so weit weg von mir, dass du tatsächlich in einer anderen Postleitzahl bist." Auch sogenannte "Warte erst mal ab"-Kommentare von anderen Müttern findet sie schwierig, selbst wenn diese gut gemeint sein mögen.

Kylie und Jason, der seine Football-Karriere beendet hat, sind seit 2017 verheiratet und Eltern der Töchter Wyatt, Ellie, Bennett und Finnley. Trotz der nervigen Erziehungsratschläge von Fremden versucht Kylie, Menschen so viel Gnade zu geben, wie sie im jeweiligen Moment aufbringen kann. Im Juni 2024 verriet sie gegenüber Us Weekly, wie sie und Jason ihre Kinder "bescheiden" erziehen wollen: "Wir umgeben uns mit Familie und Freunden, also halten wir die Menschen in unserer Nähe sehr eng bei uns. Dann stellen wir sicher, dass sie sich bei allem, was wir tun, von ihrer Familie und ihren Freunden unterstützt fühlen und sie auch nicht wirklich in irgendwelche privilegierten Positionen bringen."

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Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)