Neues Kanye-West-Album geleakt: Fans wittern reichlich KI

Kanye West (48) erlebt ein Debakel noch vor dem offiziellen Release seines neuen Albums "Bully": Das Werk ist vorab im Internet geleakt worden und sorgt für einen Sturm der Entrüstung. Offenbar ist die Vinylversion des Albums vorzeitig in Umlauf geraten und wurde kurz darauf digitalisiert im Netz verbreitet. Die Reaktionen der Fans fallen vernichtend aus – auf Reddit wird das geleakte Projekt bereits als "schlechtestes Album in der Karriere von Ye" bezeichnet. Selbst eingefleischte Kanye-Fanpages auf X halten sich mit Begeisterung zurück. Der Hauptkritikpunkt: Das Album soll zu einem nicht unerheblichen Teil aus KI-generierten Vocals bestehen, was bei den Hörern für massiven Unmut sorgt.

Kanye meldete sich nach dem Leak mit seinem ersten X-Post seit Monaten zurück und enthüllte in handgeschriebener Form die Tracklist von "Bully". Dabei betonte der Rapper, dass keine künstliche Intelligenz zum Einsatz komme. Die Tracklist umfasst 18 Songs, darunter Titel wie "Preacher Man", "Beauty And The Beast", "All The Love" und "Father". Doch auch diese Ankündigung konnte die negative Stimmung nicht drehen – im Gegenteil: Das Fehlen des Fan-Favorite-Tracks "Highs and Lows" auf der Liste sorgte für zusätzlichen Ärger unter denjenigen, die noch an das Album geglaubt hatten.

Der Leak kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Kanye, der ohnehin seit Monaten mit massiver Kritik zu kämpfen hat. Der Musiker hatte Anfang des Jahres eine Entschuldigung gegenüber der jüdischen Community zurückgezogen und war nach wiederholten antisemitischen Äußerungen ins Kreuzfeuer geraten. Organisationen wie die niederländische Anti-Antisemitismus-Initiative CIDI äußerten sich besorgt über seine geplanten Konzerte in Europa. Zuletzt hatte Kanye im Februar mit seiner Tochter North bei einem Konzert in Mexiko-Stadt auf der Bühne gestanden, wobei Insider ihm vorwarfen, die Zwölfjährige gezielt für Imagepflege einzusetzen. Ob "Bully" tatsächlich wie angekündigt erscheinen wird und wie die offizielle Version klingen wird, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

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Imago Kanye West mit Tochter North im Oktober 2022

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Imago Kanye West bei den Grammy Awards 2025 in Los Angeles