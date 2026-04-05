Darum meidet "Bridgerton"-Star Luke Thompson Social Media

Luke Thompson (37) hat jetzt erstmals erklärt, warum er sich konsequent von sozialen Medien fernhält. Der Schauspieler, der in der Erfolgsserie Bridgerton den freigeistigen Benedict Bridgerton verkörpert, fällt damit unter seinen Kollegen auf. Während seine Co-Stars Nicola Coughlan (39) und Jonathan Bailey (37) auf Instagram jeweils über sechs Millionen Follower verzeichnen, verzichtet Luke vollständig auf eine Präsenz in den sozialen Netzwerken. Bei einer Veranstaltung der Theatrical Guild im Leicester Square Theatre in London verriet der 37-Jährige nun laut Daily Mail, dass diese Entscheidung eine Form des Selbstschutzes sei. "Ich habe mich immer ein bisschen außerhalb meiner selbst gefühlt und das Gefühl gehabt, dass das Leben woanders stattfindet. Deshalb wären soziale Medien wie Katzenminze für mich", erklärte er.

Der Schauspieler gab offen zu, dass er ohne klare Grenzen rund um die Uhr online wäre. "Ich wäre 24/7 dort, wenn ich einen Account hätte, weil es zu faszinierend wäre und dieses Außenseitergefühl verstärken würde – und das wäre eine Katastrophe", sagte Luke. Er warnte zudem vor den negativen Auswirkungen der Plattformen: "Es macht etwas mit unserer Aufmerksamkeitsspanne, und es gibt massive Nachteile." Auch wenn heutzutage der kommerzielle Wert eines Schauspielers oft an der Größe seiner Social-Media-Reichweite gemessen werde, wolle er der Öffentlichkeit keinen Einblick in sein sorgfältig gehütetes Privatleben gewähren. "Social Media gibt einem die Illusion, dass Menschen einen entweder lieben oder hassen, und zeigt einem nicht die Milliarden von Menschen, denen man völlig egal ist. Es vermittelt einem so oder so ein falsches Gefühl von Bedeutung", so der Schauspieler.

Luke, der an der renommierten Schauspielschule Rada ausgebildet wurde, betonte, dass seine Entscheidung sehr individuell sei. "Soziale Medien zu meiden, ist keine Klugheit, es ist sehr spezifisch für mich. Ich sage nur, dass das für mich Sinn ergibt und das ist es, was ich am Schauspielern genieße", erklärte er beim Event in London. Gleichzeitig räumte er ein, dass er beim Umgang mit seinem Smartphone genauso Schwierigkeiten habe wie alle anderen. "Social Media ist etwas, womit wir alle umgehen müssen. Wir müssen lernen, unsere Handys zu managen, und ich bin beim Umgang mit meinem Telefon genauso schlecht wie alle anderen", gestand Luke.

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Getty Images Luke Thompson bei der "Bridgerton: Season Of Love" Q&A und Immersive Dinner im Raffles London at The OWO, Februar 2025

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Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

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Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson, Januar 2026

Wie findet ihr Lukes konsequenten Social-Media-Verzicht als "Bridgerton"-Star? Stark! Fokus auf Schauspiel statt Likes – sehr sympathisch. Schade für Fans – ein paar Einblicke wären schon schön. Ergebnis anzeigen