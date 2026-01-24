Luke Thompson verrät: So anders tickt "Bridgerton"-Benedict

Bridgerton meldet sich mit Benedict im Scheinwerferlicht zurück: Luke Thompson (37) hat in Paris verraten, was die Fans erwartet. Bei der Premiere in der französischen Hauptstadt sprach der 37-jährige Schauspieler exklusiv mit People über seinen Auftritt als zweitgeborener Bridgerton-Sohn in Staffel vier, die am Donnerstag, 29. Januar, auf Netflix startet. An seiner Seite sorgt Yerin Ha als geheimnisvolle "Dame in Silber" für Wirbel, nachdem Benedict sie auf dem Maskenball seiner Mutter trifft. Danach beginnt die Jagd: Er will unbedingt herausfinden, wer hinter der Maske steckt – ohne zu ahnen, dass es die als Dienstmädchen arbeitende Sophie ist.

Luke (32) machte deutlich, dass sein Benedict anders fühlt als die bisherigen Hauptmänner Regé-Jean Page (37), Jonathan Bailey (37) und Luke Newton. "Sie alle haben ihre unterschiedlichen Hürden in Sachen Liebe und Bindung, aber bei Benedict geht es um dieses Wort: Verpflichtung", sagte er People. Er sei jemand, der "jedem gern ein kleines Stück von sich gibt aber nicht mehr und nicht weiter", erklärte der Star. In Staffel vier stolpert Benedict über seine eigene Schwäche fürs "Love Bombing" und muss lernen, "jemanden ganz konkret zu lieben". Die offizielle Synopsis verspricht genau diesen Spagat: Benedict schwankt zwischen der verführerischen Fantasie der "Lady in Silver" und der Realität seiner Gefühle für das faszinierende Hausmädchen – ohne zu begreifen, dass beide dieselbe Person sind. Schon zum Drehstart hatte Luke auf Netflix' Tudum von einem Ringen "zwischen klassischer Märchenromantik und der wirklichen Welt" gesprochen und "viele unerwartete Wendungen" geteasert.

Yerin Ha, die 2024 als Sophie an Lukes Seite angekündigt wurde, erzählte InStyle, die Rolle habe ihr "sehr viel über Selbstliebe und Selbstakzeptanz" beigebracht. Ihr erster Gedanke sei gewesen: "Oh nein, die Intimitäts-Szenen", doch am Ende wurde daraus eine Chance zu wachsen. "Als Frau in dieser Branche ist das ein riesiges Thema. Menschen glauben, sie hätten das Recht, über deinen Körper und dein Aussehen zu sprechen", sagte die Schauspielerin. Mit Blick auf Body Image habe sie "sehr, sehr lange" zu kämpfen gehabt und arbeite noch immer daran. Für Fans heißt es jetzt: Teil 1 der neuen Folgen startet am 29. Januar, Teil 2 folgt am 26. Februar – dazwischen dürfte es zwischen Märchenflair und harter Realität ordentlich knistern.

Getty Images Luke Thompson, Schauspieler

LIAM DANIEL/NETFLIX Luke Thompson als Benedict Bridgerton in "Bridgerton"

Getty Images Cast und Team von "Bridgerton" bei der Weltpremiere von Staffel 4 im Palais Brongniart in Paris