Gabrielle Union trauert: Ihr Vater Sylvester stirbt mit 81

Gabrielle Union (53) trauert um einen geliebten Menschen. Die Schauspielerin musste am Freitag Abschied von ihrem Vater Sylvester "Cully" Union Jr. nehmen, der im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Sylvester hatte einen langen Kampf gegen Demenz geführt, dem er schließlich erlag. Am Samstag wandte sich Gabrielle mit einer bewegenden Hommage an ihren Papa auf Instagram an ihre Fans. In dem Post teilte sie eine Reihe emotionaler Erinnerungsfotos, die gemeinsame Momente aus vergangenen Zeiten zeigen. In den begleitenden Zeilen beschrieb die Schauspielerin, wie schmerzhaft es war, mitzuerleben, wie ihr Vater durch die Erkrankung langsam verschwand.

"Nichts kann dich auf das qualvoll langsame Verschwinden eines geliebten Menschen durch Demenz vorbereiten", schrieb Gabrielle in ihrem Post. Sie schilderte, wie ihr Vater zunächst begann, Worte zu wiederholen und vergesslich wurde, bevor er nach und nach die Fähigkeit zu schlucken und zu laufen verlor. Obwohl diese Erfahrung "brutal" gewesen sei, habe sie ihren Vater nicht definiert. Gabrielle betonte, dass Sylvester von Liebe und Unterstützung durch sein stetig wachsendes Dorf aus Freunden umgeben gewesen sei. Sie offenbarte auch ihre zwiespältigen Gefühle nach seinem Tod und gestand, einerseits Erleichterung zu empfinden, dass sein Leiden nun ein Ende gefunden habe, andererseits aber tiefen Herzschmerz über die Endgültigkeit seines Abschieds zu spüren.

In ihrer Hommage auf Instagram erinnerte sich Gabrielle an ihren Vater als lebenslangen und eingefleischten Nebraska-Fan, der ihr wichtige Werte vermittelt habe. Von ihm habe sie Teamgeist und eine starke Arbeitsmoral gelernt. Die Schauspielerin bezeichnete Sylvester als einen "perfekt unperfekten Mann und Vater", der seine Fehler anerkannt und sich für sie entschuldigt habe. Gabrielle selbst ist seit 2014 mit dem ehemaligen Basketball-Profi Dwyane Wade (44) verheiratet. Gemeinsam mit ihm zieht sie Tochter Kaavia auf, die 2018 durch eine Leihmutterschaft zur Welt kam. Zudem ist die Schauspielerin Stiefmutter von Dwyanes drei weiteren Kindern aus früheren Beziehungen.

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Getty Images Gabrielle Union bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA in Los Angeles, März 2026

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Getty Images Gabrielle Union mit ihrem Vater Sylvester und Stiefmutter Chris bei der After-Party zur LA-Premiere von HBOs "Something The Lord Made"

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Getty Images Dwyane Wade und Gabrielle Union