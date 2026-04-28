Gabrielle Union dankt Ehemann Dwyane für Trauerunterstützung

Gabrielle Union (53) trauert um ihren Vater Sylvester "Cully" Union Jr., der am 3. April im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Bei der Tiffany & Co. Blue Book Gala am 16. April öffnete die Schauspielerin gegenüber People ihr Herz und sprach darüber, wie ihr Ehemann Dwyane Wade (44) ihr in dieser schweren Zeit zur Seite steht. "Mein Vater und mein Mann standen sich sehr, sehr nahe, und wir schauen uns Fotos an, erinnern uns und er ist einfach körperlich für mich da, wenn ich zusammenbreche", beschrieb sie die Unterstützung ihres Mannes.

Gabrielles Vater litt seit 2023 an Demenz und lebte zuletzt in einer Pflegeeinrichtung. In einem Instagram-Post kurz nach seinem Tod schilderte die Schauspielerin eindringlich, was die Krankheit mit ihm gemacht hatte: "Egal wie viel du über Demenz zu wissen glaubst, nichts bereitet dich auf das qualvoll langsame Verschwinden deines Liebsten vor." Über seinen Charakter schrieb sie, er sei stets "die Seele jeder Party" gewesen, habe Musik geliebt, sei viel gereist und habe Zeit mit Familie und Freunden geschätzt. "Er war ein vollkommen unvollkommener Mann und Vater", so Gabrielle weiter, "der seine Unzulänglichkeiten anerkannte, sich entschuldigte und so lange Wiedergutmachung leistete, bis die Wunden geheilt waren."

Gabrielle und Dwyane lernten sich 2007 bei einer gemeinsamen Super-Bowl-Party kennen, bevor sie 2009 zu daten begannen. Im August 2014 heirateten sie in Miami. Die beiden teilen sich die gemeinsame Tochter Kaavia James, die 2018 per Leihmutter zur Welt kam. Noch im Oktober 2025 feierten sie zusammen Sylvesters 81. Geburtstag an seinem Krankenbett. "Seine Augen leuchteten auf, als er mich und Dwyane an seinem Bett stehen sah", schrieb Gabrielle damals auf Instagram.

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Getty Images Gabrielle Union und Dwyane Wade, September 2022

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Getty Images Gabrielle Union im Februar 2017

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Getty Images Dwyane Wade und Gabrielle Union