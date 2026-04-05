Würde Janine Kunze ihren Kids das Go für TV-Shows geben?

Janine Kunze (52) ist nicht nur als Schauspielerin und Moderatorin bekannt, sondern auch als dreifache Mutter. Aktuell ist sie gemeinsam mit Mirja du Mont (50) bei der zweiten Staffel des Joyn-Formats "Most Wanted" zu sehen, wo die beiden als einziges reines Frauenduo antreten und sich vor den sogenannten Huntern verstecken müssen. Doch auch abseits der Kameras beschäftigt sie eine Frage, die viele Eltern in ähnlicher Position kennen: Was, wenn der Nachwuchs selbst ins Realityfernsehen möchte? Janine macht keinen Hehl daraus, dass sie damit grundsätzlich umgehen könnte – allerdings zu ihren eigenen Bedingungen.

"Mir ist wichtig, dass meine Kinder immer wissen, worauf sie sich einlassen, und dass ich da bin! Wenn sie es wirklich wollen und dahinterstehen, würde ich sie unterstützen – aber immer mit einem wachsamen Auge und ganz viel Austausch", erklärt die Schauspielerin exklusiv gegenüber Promiflash. Sie betont jedoch auch, dass es große Unterschiede bei Reality-TV-Formaten gibt und ihre Kinder bewusst entscheiden sollten, an welchen Shows sie teilnehmen. "Es gibt durchaus Formate, von denen ich ihnen vehement abraten würde, aber ich glaube, da besteht auch keine große Gefahr!", fügt sie hinzu. Unterstützung ja – aber nicht blind. Das klingt nach einer Mutter, die aus eigener Erfahrung weiß, wie das Rampenlicht funktioniert, und genau deshalb einen kühlen Kopf bewahrt.

Dass Janine das Thema so differenziert betrachtet, passt zu dem Bild, das sie auch sonst von ihrer Familie zeichnet. Sie spricht immer wieder darüber, wie wichtig ihr offene Gespräche zu allen Lebensbereichen sind. Mit ihren Töchtern Lili Budach und Lola Budach tauscht sie sich regelmäßig über Druck im Alltag, Ängste und Herausforderungen des Erwachsenwerdens aus und will ihnen so das Gefühl geben, mit jedem Problem zu ihr kommen zu können. Dabei beschreibt sie ihre Familie oft als eng verbundenes Team, in dem niemand mit Sorgen allein bleibt. Gerade deshalb legt die Schauspielerin so großen Wert darauf, auch bei möglichen TV-Plänen ihrer Kinder frühzeitig im Gespräch zu bleiben und ihnen ein stabiles Zuhause als Rückhalt zu bieten.

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ActionPress Janine Kunze bei der Aufzeichnung der NDR-Talkshow "Tietjen und Bommes" im NDR-Studio 2019

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Instagram / janinekunzeofficial Dirk Budach und Janine Kunze mit ihren Kindern Luiz, Lili und Lola, Dezember 2023

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Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili