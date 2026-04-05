Lori Loughlin genießt die Freiheit: Neustart in der Liebe

Lori Loughlin (61) wagt nach der Trennung von Ehemann Mossimo Giannulli (62) einen Neustart in der Liebe. Wie Us Weekly unter Berufung auf einen Insider berichtet, hat sich die Full House-Schauspielerin ins Dating-Leben "zurückgemeldet" und trifft sich mit Männern, allerdings ohne großen Druck oder ernsthafte Absichten. "Sie hat einfach Spaß und hält die Dinge locker und zwanglos", verriet die Quelle. Die 61-Jährige suche derzeit nichts "Ernstes" und genieße stattdessen ihre neu gewonnene Freiheit.

Lori und Mossimo hatten im Oktober nach 28 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. Eine Scheidung wurde bisher nicht eingereicht. Ein weiterer Insider erzählte dem Magazin, dass Lori die Trennung "noch nicht ganz verarbeitet" habe, sich jedoch auf ihre Freundinnen stütze und Spaß habe. Die Freundinnen der Schauspielerin sollen der Quelle zufolge aktiv dabei helfen, sie zu verkuppeln. Zumal Loris Ex Mossimo bereits mehrfach mit einer neuen Frau gesichtet wurde. Er soll die deutlich jüngere Stylistin Hannah Harrison daten. Beide betonen jedoch, nur befreundet zu sein.

Lori und Mossimo galten in Hollywood lange als fest eingespieltes Team. Aus ihrer Ehe gingen zwei gemeinsame Töchter hervor, die heute selbst im Rampenlicht stehen. Olivia Jade (26) und Isabella Rose (27) sind als Influencerinnen und YouTuberinnen bekannt. Schon in der Vergangenheit betonte Lori in Interviews immer wieder, wie wichtig ihr die enge Bindung zu ihren Kindern ist. Auch jetzt scheint dieser familiäre Rückhalt eine zentrale Rolle zu spielen. Laut Us Weekly verbringt die Schauspielerin viel Zeit mit ihren Töchtern. Auch dadurch habe sie dem Insider zufolge nach der Trennung von Mossimo wieder "neuen Lebensmut gefasst". Für Lori beginnt somit nach der schwierigen Trennung ein neuer Lebensabschnitt, in dem sie sich stärker auf ihr privates Umfeld und ihr eigenes Wohlbefinden konzentriert. Ihre Töchter und Freundinnen stehen dabei fest an ihrer Seite – und womöglich tritt auch schon bald ein neuer Mann in ihr Leben.

Anzeige Anzeige

Imago Schauspielerin Lori Loughlin im April 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Avalon.red Lori Loughlin und Mossimo Giannulli, April 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Lori Loughlin und Isabella Rose Giannulli