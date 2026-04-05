Robert Downey Junior sollte zuerst Marvel-Bösewicht spielen

Robert Downey Junior (61) hat als Iron Man Filmgeschichte geschrieben und wurde mit der Rolle eines der bekanntesten Gesichter des Marvel Cinematic Universe. Doch beinahe wäre alles ganz anders gekommen: Wie Regisseur Jon Favreau (59) laut The Direct nun in dem Buch "The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe" verrät, war der Schauspieler bereits vor seinem Durchbruch als Tony Stark im Gespräch mit Marvel – allerdings nicht für die Rolle eines Helden, sondern für die des Bösewichts Doctor Doom. Dieser Part sollte offenbar für die "Fantastic Four"-Verfilmung aus dem Jahr 2005 von Robert besetzt werden. Doch am Ende landete der Streifen ohne den Hollywoodstar auf der Leinwand.

Wäre der Deal damals zustande gekommen, hätte Robert bereits Jahre vor "Iron Man" gemeinsam mit Chris Evans (44) vor der Kamera gestanden. Allerdings nicht als enge Verbündete wie später im MCU, sondern als erbitterte Gegenspieler. Aus welchen Gründen die Zusammenarbeit letztendlich nicht zustande kam, ist bis heute nicht bekannt. Jon Favreau äußerte sich in dem Buch nicht näher dazu, ob Robert die Rolle selbst ablehnte oder ob andere Umstände dazu führten, dass er nicht als Doctor Doom zu sehen war. Rückblickend könnte es eine kluge Entscheidung gewesen sein, denn "Fantastic Four" kam trotz eines Einspielergebnisses von 333 Millionen US-Dollar (rund 290 Millionen Euro) nicht besonders gut bei den Fans an.

Dass Marvel schon vor "Iron Man" Interesse an Robert zeigte, beweist das frühe Vertrauen des Studios in den Darsteller. Dies war zu jener Zeit keineswegs selbstverständlich, denn Roberts Ruf war Anfang der 2000er Jahre schwer beschädigt. Alkohol- und Drogenprobleme hatten 2001 dazu geführt, dass er aus der Serie "Ally McBeal" sowie aus Film- und Theaterproduktionen entlassen wurde. Nach einem erfolgreichen Entzug kehrte er 2003 ins Showgeschäft zurück. Mit der ikonischen Rolle des Tony Stark in "Iron Man", der 2008 in die Kinos kam, feierte Robert schließlich sein großes Comeback und startete eine beispiellose Karriere im MCU, die ihn durch insgesamt neun Filme bis zu Avengers: Endgame im Jahr 2019 führte.

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Robert Downey, Jr. als Iron Man in "Avengers: Infinity War"

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Hawkeye (Jeremy Renner) und Iron Man (Robert Downey Jr.) in "Avengers: Endgame"

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Getty Images Chris Evans und Robert Downey Jr., Hollywoodstars