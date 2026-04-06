"B*mst jeden": Ariel schießt heftig gegen Henna Urrehman

Ariel (22) lässt in einer neuen Folge des Videopodcasts "Take me Späti" ordentlich Dampf ab und teilt dabei heftig gegen Realitykollegin Henna Urrehman aus. Im Interview lässt sich Ariel zunächst allgemein über "Möchtegern-Feministinnen" aus, die sich nach ihrer Ansicht nicht an ihre eigenen Werte halten würden. Dann wird sie konkreter: Speziell eine Frau aus ihrer Branche würde "jeden b*msen, der ihr über den Weg läuft", sogar Männer mit Ehering. Erst sträubt sie sich auf Nachfrage von Host Sara Arslan, einen Namen zu nennen – die Person sei ohnehin "unrelevant" – doch wenig später lässt sie sich breitschlagen und nennt Henna beim Namen. Damit dürfte der Beef zwischen den beiden Reality-TV-Sternchen wieder neu entfacht sein.

Besonders die große Diskrepanz zwischen Hennas Außendarstellung und ihrem Handeln im privaten Rahmen scheint Ariel ein Dorn im Auge. Sie behauptet, Henna teile im Netz "nur Feministen-Content" und lege großen Wert darauf, sich ein entsprechendes Image aufzubauen. Trotzdem, so Ariel, habe Henna einst nach einer Show ihren eigenen Partner verführt. Laut Ariel sei das Ganze besonders bitter, weil Henna ihr parallel liebevolle Nachrichten geschrieben haben soll. "Sie nennt sich Feministin, aber schreibt mir: 'Schatz, love you'", echauffiert sich die gebürtige Baslerin und zeigt sich dabei sichtlich aufgebracht.

Zwischen Ariel und Henna ist es nicht das erste Mal, dass es kracht. Schon zuvor hatten die beiden sich heftig wegen ihrer Verbindungen zu Kevin Njie (29) in die Haare bekommen. Bereits damals fühlte sich Ariel von der Reality-TV-Kollegin hintergangen, weil beide Kontakt zu demselben Mann hatten, während Henna ihr gleichzeitig Zusammenhalt signalisierte. Seitdem scheint das Vertrauen zwischen den beiden Influencerinnen nachhaltig erschüttert. Vor allem im Netz prallen ihre Welten immer wieder aufeinander, wenn es um Loyalität, Freundschaft und den Umgang mit Männern aus ihrem gemeinsamen Reality-TV-Umfeld geht.

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Collage: RTL, Instagram / hennschka Collage: Ariel und Henna Urrehman

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