Hailey Bieber zeigt rührende Vater-Sohn-Momente mit Justin

Hailey Bieber (29) gewährt ihren Fans einen liebevollen Einblick in ihren Alltag als Mutter. Vor kurzem teilte das Model auf Instagram eine Reihe von Bildern, die zeigen, wie sie gemeinsam mit ihrem Sohn Jack Blues, der mittlerweile 19 Monate alt ist, das Leben in vollen Zügen genießt. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die 29-Jährige ihren Kleinen bei einem kürzlich stattgefundenen Konzert ihres Ehemanns Justin Bieber (32) im Arm hält, mit ihm auf der Couch kuschelt, gemeinsam süße Leckereien nascht und Sticker klebt. "Keine normale Mama, eine coole Mama", schrieb die Rhode-Beauty-Gründerin zu dem Beitrag und zitierte damit eine bekannte Filmzeile.

Das letzte Bild der Galerie zeigt einen besonders rührenden Moment zwischen Vater und Sohn. Justin und Jack Blues verbrachten gemeinsam Zeit draußen und schauten sich dabei die Dokumentation "Never Say Never" aus dem Jahr 2011 an. Der Film begleitet den "Sorry"-Sänger auf seiner frühen Karrierereise und gewährt einen intimen Blick hinter die Kulissen seines damaligen Lebens als junger Star. Dass der 32-Jährige seinem Sohn nun diese Erinnerungen zeigt, sorgte bei Haileys Followern für viel Begeisterung.

Hailey und Justin wurden am 22. August 2024 erstmals Eltern. In einem Podcast-Interview im Februar verriet das Model, dass ihr Sohn bereits sehr gesprächig sei und ständig über Basketball rede. "Ich habe ihn heute von seinem Mittagsschlaf abgeholt und er sagte 'Basketball'", erzählte sie damals. Außerdem folge Jack Blues bereits den musikalischen Fußstapfen seines Vaters und singe dessen Hit "Baby" aus dem Jahr 2010. "Er sagt seit zwei Tagen 'Baby, oh, baby, oh'", berichtete Hailey amüsiert. Neben der Musik teile der Kleine auch die Sportbegeisterung seiner Eltern – er renne herum, kicke und werfe Fußbälle und sei generell sehr aktiv.

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit Sohn Jack, April 2026

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Instagram / haileybieber Justin Bieber mit seinem Sohn Jack, April 2026

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber, April 2026