"Zweimal Ja": Ikke Hüftgold und Nina Reh haben sich verlobt

Ballermannstar Ikke Hüftgold (49) und seine Freundin Nina Reh haben sich verlobt! Der Musiker verkündete die freudige Nachricht am Ostermontag auf Instagram. Er teilte mehrere romantische Fotos aus Paris, wo er vor seiner Liebsten auf die Knie ging. Auf dem ersten Schnappschuss sind die Hände des Paares mit dem funkelnden Verlobungsring zu sehen, im Hintergrund thront der ikonische Eiffelturm. Weitere Bilder zeigen das frisch verlobte Paar vor weiteren berühmten Wahrzeichen der Stadt der Liebe, darunter der Louvre und das prachtvolle Palais Garnier. Mit "Zweimal Ja", zwei roten Herzen und einem Ring-Emoji beschriftete er seinen Beitrag.

Die Liebesgeschichte von Ikke und Nina begann im Jahr 2021 bei einem Konzert des Partysängers. "Sie ist mir quasi auf dem Weg zur Bühne vor die Füße gestolpert", verriet er in einem Interview mit Promiflash über das erste Aufeinandertreffen. "Dabei haben wir uns schnell relativ tief in die Augen geguckt und es kam zu einem kurzen Gespräch." Wenige Tage später nahmen die beiden über Instagram Kontakt auf und tauschten ihre Telefonnummern aus. Während Nina damals noch Studentin war, steht sie heute ebenfalls als Musikerin auf der Bühne.

Das Paar trennt ein größerer Altersunterschied: Ikke, der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, wird im September 50 Jahre alt, während Nina Mitte 20 ist. Zu diesem Thema äußerte sich der Sänger bereits 2021 gegenüber der Bild: "Gefühlt sind wir nur sechs Jahre auseinander! Liebe habe ich nie am Alter festgemacht, meine Ex war 13 Jahre jünger als ich." Vergangenen Herbst machte Ikke in den sozialen Medien noch mit kryptischen Zeilen über Nina von sich reden, als er von einer kaum zu ertragenden Stille sprach – die Verlobung zeigt nun aber, dass die Beziehung der beiden anscheinend stärker denn je ist.

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Instagram / ikkehueftgold Nina Reh und Ikke Hüftgold, April 2026

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Instagram / ikkehueftgold Nina Reh und Ikke Hüftgolds Hände, April 2026

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Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold und Nina Reh, Paris im April 2026

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