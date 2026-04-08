91-jähriger Kandidat bricht "Wer wird Millionär?"-Rekord

Mit 91 Jahren schreibt Reiner Spänkuch nun TV-Geschichte: Beim Oster-Special von Wer wird Millionär? sitzt der Rentner aus Leipzig plötzlich selbst auf dem berühmten Ratestuhl von Günther Jauch (69) – obwohl er eigentlich nur als Zuschauer im Studio war. Erst vor Ort erfährt er, dass ihn eine Bekannte heimlich für die Sendung angemeldet hat. Wie der Stern berichtet, zeigt sich Günther sichtlich überrascht, als Reiner sein Alter nennt. "Mit 91 wären Sie der älteste Kandidat, den wir je hatten", betont der Moderator in der Sendung. Reiner nimmt die spontane Herausforderung an und kämpft sich Schritt für Schritt in Richtung Großgewinn.

Kaum auf dem Stuhl der RTL-Sendung, liefert Reiner bereits seine erste Pointe: Als ihm Wasser gereicht wird, grinst er und fragt: "Ich kriege doch noch einen Zusatzjoker." Günther reagiert scherzhaft empört auf die Forderung, bevor klar wird, dass die Kandidaten des Oster-Specials tatsächlich einen zusätzlichen Überraschungsjoker erhalten. Die ersten sechs Fragen meistert Reiner souverän, bei der 4000-Euro-Frage zur "Rocky-Treppe" am Philadelphia Museum of Art setzt er jedoch den Telefonjoker ein. Am Ende geht der Leipziger mit 16.000 Euro nach Hause, die er an seine Familie weitergeben möchte.

Neben Reiners Rekord-Auftritt brachte das Oster-Special in diesem Jahr eine ganze Reihe außergewöhnlicher Kandidaten zusammen. Ohne es zu ahnen, werden die Teilnehmer von Freunden und Familien ins Studio zu Günther Jauch gelockt und finden sich dort plötzlich selbst auf dem Kandidatenstuhl wieder. Zuvor verriet Günther laut RTL: "Einer ist zum Beispiel dabei, ein wahnsinniger Klugscheißer, den hat seine Frau heimlich auf dem Sofa aufgenommen." Die Fans von "Wer wird Millionär?" wurden also auch in diesem Jahr wieder bestens unterhalten.

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch, November 2025

Anzeige Anzeige

Wer wird Millionär?, RTL Reiner Spänkuch, Kandidat bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026