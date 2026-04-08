Aus Prinzip? GNTM-Model Safia verweigert das Nackt-Shooting

Bei Germany's Next Topmodel stand in dieser Woche das Nacktshooting auf dem Programm – doch für Safia war damit eine klare Grenze erreicht. Die Kandidatin, die in der vergangenen Staffel aus gesundheitlichen Gründen aussteigen musste und nun zurückgekehrt war, weigerte sich, sich für die Kamera auszuziehen. "Ich denke, dass der nackte Körper nur für bestimmte Personen gedacht ist, wie mein Mann oder mein Freund", erklärte sie bei ProSieben ihre Entscheidung. Obwohl sie wusste, dass ein solches Shooting Teil der Show sein würde, konnte sie es nicht mit ihren Prinzipien vereinbaren. "Man weiß ja, dass es kommt, aber es ist mein Körper und deswegen hab ich es halt so entschieden", stellte Safia klar.

Zunächst wandte sich Safia an Gastfotograf Rankin und teilte ihm mit, dass sie nicht am Shooting teilnehmen wolle. Der zeigte sich überrascht, verwies sie jedoch an Heidi Klum (52), da er als Fotograf keine Entscheidungsgewalt über die Show habe. Heidi reagierte vollkommen geschockt auf Safias Ankündigung: "Wie? Das gibt's jetzt ja wohl nicht. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wie bitte? Ich falle schon wieder aus allen Wolken gerade, ich kann es gar nicht glauben", zeigte sich die Modelchefin fassungslos. Im anschließenden Gespräch wies Heidi darauf hin, welcher Aufwand betrieben worden sei, um Safia in die Top 20 zu holen – unter anderem Visum, Reise, Versicherung und Flugkosten. "Ich hab nicht damit gerechnet, dass das Nacktshooting so schnell kommt", versuchte Safia ihre Haltung zu erklären. Doch sie blieb bei ihrer Entscheidung: Sie könne nicht ruhig schlafen, wenn sie es durchziehen würde. Heidi zog daraufhin die Konsequenzen und verabschiedete sich von Safia, die die Show verlassen musste.

Safia war erst kürzlich als besondere Überraschung in die laufende Staffel eingestiegen, nachdem sie die vorherige Staffel krankheitsbedingt hatte abbrechen müssen. In der vergangenen Woche hatte sie noch überzeugen können und sowohl Heidi als auch die Zuschauer von sich begeistert. Auch andere Kandidatinnen wie Nana und Anna hatten anfänglich Hemmungen bezüglich der Nacktheit, stellten sich der Aufgabe aber dennoch. "Ich finde es auch ein bisschen schade für die anderen Models, die vor dir gehen mussten. Die hätten noch hier sein können, und würden es heute vielleicht super durchziehen", gab Heidi zu bedenken. Nach Safias endgültiger Entscheidung resümierte sie: "Es macht mich wirklich traurig, dass Safia sich entschieden hat, die Show zu verlassen. Aber Reisende soll man nicht aufhalten."

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ProSieben/Christoph Köstlin GNTM-Kandidatin Safia

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Instagram / safiaasare GNTM-Kandidatin Safia

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum am Set von GNTM

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