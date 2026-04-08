Millionenklage: Ex-Bodyguard zieht Kanye West vor Gericht

Kanye West (48) steht erneut vor Ärger mit der Justiz: Sein früherer Bodyguard Jonathan Monroe zieht gegen den Rapper vor Gericht und fordert laut TMZ fast 850.000 Dollar. Der Sicherheitsmann gibt an, 2021 als Vollzeitkraft für Kanye gearbeitet zu haben – nun klagt er in den USA auf ausstehende Löhne, Überstunden und Entschädigung für erlittene Nachteile. In den jetzt bekannt gewordenen Gerichtsdokumenten listet Jonathan detailliert auf, welche Summen er von dem Musiker verlangt und wie es überhaupt zu dem Zerwürfnis gekommen sein soll.

Dem Bericht zufolge setzt sich die hohe Forderung aus mehreren Posten zusammen. Rund 7.700 Dollar soll Kanye Jonathan noch an Überstunden schulden, zusätzlich verlangt der Ex-Angestellte mehr als 37.000 Dollar an entgangenem Lohn. Besonders ins Gewicht fallen 500.000 Dollar, die der Bodyguard als "verlorene Einnahmen" geltend macht, sowie jeweils 100.000 Dollar Schmerzensgeld und Strafschadenersatz. In einer früheren Klage hatte Jonathan bereits geschildert, er sei bei seinen Geldforderungen immer wieder hingehalten worden. Einmal habe Kanye ihn sogar angewiesen, den Tank seines Lamborghini zu füllen. "Als ich ihn nach Bargeld oder seiner Kreditkarte gefragt habe, ist er einfach wortlos weggegangen", beschreibt der ehemalige Securitymann laut TMZ die Szene. Es ist nicht das erste Mal, dass ein früherer Mitarbeiter juristisch gegen den Rapper vorgeht: Zuvor war Kanye bereits verurteilt worden, dem Ex-Teammitglied Tony Saxon 140.000 Dollar zu zahlen.

Während sich der Unternehmer mit neuen Forderungen früherer Angestellter konfrontiert sieht, spürt er auch die Folgen seiner öffentlichen Auftritte im Musikgeschäft. So wurde das Wireless Festival in London kurzfristig komplett abgesagt, nachdem Sponsoren abgesprungen sein sollen, weil Kanye als Headliner gebucht war. Zusätzlich verweigerte die britische Regierung dem US-Star die Einreise, wie das Portal TMZ berichtet. Für Kanye, der neben seiner Musik auch für seine Modemarke und aufsehenerregende Statements bekannt ist, reiht sich damit ein weiterer Konflikt in eine ganze Serie schwieriger beruflicher und privater Situationen ein.

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Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris