Nach einer Staffel: Darya Strelnikova beendet ihren Podcast

Darya Strelnikova (33) hat das Ende ihres Podcasts "Pillow Talk" verkündet. Das Model, das die Show nach der Trennung von Fabio Knez (32) ins Leben gerufen hatte, teilte die Neuigkeit jetzt in ihrer Instagram-Story mit. Nach nur einer Staffel ist damit vorerst Schluss mit dem Format, das Darya gemeinsam mit der Plattform Podimo produziert hatte. "Friends, die erste Staffel von 'Pillow Talk' ist zu Ende - und ich blicke mit ganz viel Freude darauf zurück", schrieb die Influencerin in dem Post und erklärte, dass sie nun eine kreative Pause einlegen wolle. Zusammen mit Podimo habe sie entschieden, den Podcast in dieser Form zunächst nicht weiterzuführen.

Trotz des Aus betonte Darya, wie viel Freude ihr das Projekt bereitet habe. "Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, euch so persönliche Einblicke in meine Gefühlswelt und meinen Alltag zu geben und diesen Weg mit euch zu teilen", erklärte sie ihren Followern. Gleichzeitig machte die 33-Jährige deutlich, dass es sich nicht um ein endgültiges Ende handeln muss. Sollte es Neuigkeiten geben, würden ihre Fans als Erste davon erfahren, versprach sie. Auch weiterhin freue sie sich auf den Austausch mit ihrer Community auf Instagram.

Darya hatte "Pillow Talk" Mitte Januar bei der Plattform Podimo gestartet. Das Konzept der Show beschrieb sie damals als intim, ehrlich und ungefiltert – wie ein Nachttelefonat mit der besten Freundin. Ohne Skript und ohne den Anspruch auf Perfektion wollte die Realitydarstellerin echte Gedanken und Gefühle mit ihren Zuhörern teilen. Die Trennung von Fabio hatte sie zum Anlass genommen, beruflich neue Wege zu gehen und sich mit einem eigenen Projekt zu verwirklichen.

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Imago Darya Strelnikova bei der Preview zur 20. Staffel von GNTM im Zoo Palast Berlin

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Instagram / darya Darya Strelnikova, November 2025

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Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

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