Das steckt hinter Khloé Kardashians großem Abnehmerfolg

Khloé Kardashian (41) hat in einem Interview mit dem Magazin People offen über ihren Gesundheitsweg gesprochen und dabei betont, dass es ihr nie darum ging, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Die 41-jährige Realitystar verriet, dass sie zu Hause nicht einmal eine Waage besitze und sich stattdessen darauf konzentriere, was sich für sie gut anfühle. "Ich schaue nicht auf Zahlen", erklärte sie. Khloé betonte außerdem, wie wichtig es sei, sich nicht mit anderen zu vergleichen und stattdessen nur gegen sich selbst anzutreten. Sie selbst sei diesem Vergleichsdruck in sozialen Medien ebenfalls schon erlegen, doch es fühle sich viel besser an, wenn man nur an sich selbst denke.

Die Unternehmerin machte deutlich, dass körperliche Veränderungen nur dann nachhaltig seien, wenn sie von innen kämen. "Es gibt nichts Magisches, wir alle müssen an etwas arbeiten", sagte sie gegenüber People. Selbstliebe und harte Arbeit seien der Schlüssel zu dauerhafter Transformation und echtem Selbstbewusstsein. Khloé gab zu, dass manche Menschen vielleicht härter für ihren Körper kämpfen müssten als andere, doch genau darauf könne man auch stolz sein. Es gebe keine Einheitslösung für alle, und jeder Körper sei anders.

Der Beginn von Khloés Fitnessreise liegt im Jahr 2013, als sie sich von Lamar Odom (46) scheiden ließ. In dieser schweren Zeit nutzte sie das Fitnessstudio als gesunden Weg, um mit der Situation umzugehen. Besonders bedeutsam wurde dieser Rückzugsort für sie, nachdem ihre damalige Therapeutin vertrauliche Informationen aus den Sitzungen an die Medien weitergegeben hatte, wie Khloé im Dezember 2024 gegenüber Bustle erzählte. "Ich erinnere mich, dass ich in Therapie war und plötzlich stand etwas Privates, das ich meiner Therapeutin erzählt hatte, in einem Klatschblatt", berichtete sie. Danach habe sie die Therapie abgebrochen und sei ins Fitnessstudio gegangen, weil sie niemandem mehr vertrauen konnte. "Der Ort, an dem ich mich am sichersten fühlte, war das Fitnessstudio", so die zweifache Mutter.

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Getty Images Bei den Duftstars 2025 in Düsseldorf: Khloé Kardashian mit ihrem Award

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tocher True, April 2025

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Getty Images Lamar Odom mit Khloé Kardashian, 2012