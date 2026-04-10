Erstes "Temptation Island"-Lagerfeuer: Loucia ist angeekelt

Loucia musste sich bei Temptation Island auf einen heftigen Schock gefasst machen. Die 23-Jährige war beim ersten Lagerfeuer die Erste, die Aufnahmen ihres Partners Dominik aus der anderen Villa zu sehen bekam. Moderatorin Janine Ullmann zeigte ihr zunächst Szenen, in denen der 26-Jährige ausgiebig über seine Ex-Freundinnen sprach. Daran hatte sich Loucia offenbar bereits gewöhnt, doch dann folgte der eigentliche Tiefschlag: Weitere Clips zeigten ihren Freund mit Verführerin Anika, zu der er eine besondere Verbindung aufgebaut hatte. Die beiden tanzten auf Kreta sehr vertraut miteinander, kamen sich körperlich deutlich näher und wirkten dabei innig umschlungen.

Für Loucia war das zu viel. Die 23-Jährige brach emotional ein und fand drastische Worte für das, was sie da sah. "Ich bin angeekelt", erklärte sie erschüttert. Sie machte deutlich, dass Dominik damit eine klare Grenze überschritten hatte, die sie ihm zuvor gesetzt hatte. "Mit ihrem Arsch an seinem Schwanz zu tanzen, das war 'ne klare Grenze, die ich ihm gesetzt habe", sagte sie gegenüber Janine. Auf die Frage der Moderatorin, ob sie befürchte, dass sich so etwas wiederholen könnte, antwortete Loucia eindeutig: "Nach diesen Bildern ja [...] das werden harte nächste Tage."

Während Loucia in der Frauenvilla mit den Bildern ihres Partners kämpft, entwickelt sich in der Männervilla eine andere Geschichte. Jonathan baut mit Verführerin Melina eine immer stärkere emotionale Verbindung auf. Der 24-Jährige macht keinen Hehl aus seiner Anziehung zu der 26-Jährigen und sagt ihr offen: "Du bist ein richtig hübsches Mädel und du kannst für viele Männer gefährlich sein." Melina selbst bestätigt, dass zwischen ihnen eine emotionale Bindung entstanden ist. Jonathan sucht immer wieder ihre Nähe, verteilt Komplimente und genießt die gemeinsame Zeit mit ihr. Mitbewohner Etienne warnte den 24-Jährigen bereits: "Er muss aufpassen, wie er mit Melina umgeht."

Anzeige Anzeige

RTL Loucia und Dominik, "Temptation Island" 2026

Anzeige Anzeige

RTL "Temptation Island"-Kandidatin Anika, 2026

Anzeige Anzeige

RTL Melina und Jonathan, "Temptation Island" 2026

Anzeige