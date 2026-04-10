Köchin: Wird Khloé Kardashians Tochter True etwa YouTuberin?

Khloé Kardashian (41) gewährt ihren Fans jetzt einen besonders süßen Einblick in den Familienalltag: In einem neuen Video auf YouTube übernimmt ihre Tochter True Thompson (7) komplett das Kommando in der Küche. Khloé ist dabei nur noch Kamerafrau und stolze Assistentin. Die Siebenjährige zeigt Schritt für Schritt, wie sie ihren liebsten Mitternachtssnack zubereitet: eine kreative Mischung aus roten und grünen Äpfeln, die sie mit Sprudelwasser übergießt und anschließend mit einer Prise Salz verfeinert. "Meine grünen Äpfel sind so gut", schwärmt True in dem Clip, während Khloé begeistert jede Bewegung ihrer kleinen Hobbyköchin festhält.

Zu Beginn hilft die Realityikone noch kurz mit einem Apfelschneider aus, doch schnell übernimmt True vollständig die Regie in der Küche. Sie würfelt die Apfelspalten in kleine Stücke, lässt sie im prickelnden Wasser ziehen und probiert immer wieder nach – bis der Geschmack perfekt ist. "Gut! Das ist besser", ruft sie nach einem Test zufrieden in die Kamera. Während viele vor dem Schlafengehen eher zu Schokolade oder Chips greifen, sagt True im Video, dass das für sie überhaupt keine Option ist. Als Khloé nebenbei an ihren eigenen "Khloud Nacho Protein Chips" knabbert, kontert True trocken: "Ich mag die nicht wirklich." Daraufhin erklärt Khloé lachend, ihre Tochter finde die Sorte "Sweet Heat" zu scharf und die Buffalo-Variante zu intensiv.

Khloé ist neben True auch Mutter des dreijährigen Tatum Thompson (3), den sie ebenfalls mit ihrem Ex Tristan Thompson (35) großzieht. Die Realityikone teilt zwar regelmäßig private Momente auf Social Media und gibt Einblicke in ihren Alltag, ihren Kindern jedoch verwehrt sie bewusst den Zugang zum Internet, wie sie kürzlich in ihrem Podcast "Khloé In Wonder Land" verriet. "Meine Kinder haben kein Social Media. Sie haben in keiner Form Zugang zum Internet. Meine Kinder haben nicht mal Google. Sie haben gar nichts davon." Bis True also ihre Rezept-Videos auf einem eigenen Kanal veröffentlichen darf, müssen sich die Fans wohl noch ein paar Jahre gedulden.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und True Thompson im August 2024

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Instagram / khloekardashian True Thompson, April 2025

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True