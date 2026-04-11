Jenna Dewans Geheimrezept als TV-Star und fürs Muttersein

Jenna Dewan (45) hat in einem aktuellen Interview verraten, wie sie ihr Leben als Schauspielerin und dreifache Mutter meistert. "Wir bleiben einfach ruhig und machen weiter", lautet das Motto der 45-Jährigen, die in der erfolgreichen ABC-Serie "The Rookie" die Feuerwehrfrau Bailey Nune verkörpert. Dieses Lebensmotto wurde kürzlich auf die Probe gestellt, als ihre Kleidung während einer Reise nach New York nicht rechtzeitig zu einer ganzen Reihe von Interviews ankam. "Ich habe gelernt, dass sich alles irgendwie regelt, wenn die Dinge ein bisschen verrückt werden. Zumindest sage ich mir das immer wieder, um in eine friedliche Stimmung zu kommen", erklärte sie gegenüber dem Magazin People.

Die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (45) die zwölfjährige Tochter Everly hat, zeigt sich auf Instagram regelmäßig stolz über die Aktivitäten ihrer Kinder. Während Everly beim Cheerleading und bei irischen Tanzwettbewerben zu sehen ist, trifft ihr Sohn Callum, den sie mit ihrem Verlobten Steve Kazee (50) hat, Körbe auf dem Basketballplatz. Ihre jüngste Tochter Rhiannon wird in Kürze ebenfalls öfter auf Social Media zu sehen sein. "Ich zwinge sie definitiv zum Ballettunterricht, weil es so süß ist", verriet Jenna lachend. Ihre Familie bleibt stets ihre oberste Priorität, wie die Schauspielerin betonte. Wenn es darum geht, alles unter einen Hut zu bringen, gibt sie zu, dass es kein perfektes Rezept gibt: "Ich glaube nicht, dass irgendjemand alles perfekt ausbalanciert. Ich denke, Balance bedeutet die Gnade zu wissen, dass man sein Bestes gibt." Und auch wenn sie scherzhaft zugibt, dass sie und Steve die Dinge etwas "andersrum" angegangen sind – Kinder vor der Ehe –, bereut sie nichts davon.

Jenna kam 2021 zunächst für einen Gastauftritt zu "The Rookie". Als sie dann gefragt wurde, ob sie als feste Besetzung zurückkehren wolle, sei es das schnellste Ja gewesen, das sie je gegeben habe. Besonders wichtig war ihr, dass die Serie in Los Angeles gedreht wird, da sie zuvor für eine andere Produktion ständig nach Chicago pendeln musste. In ihrem Privatleben findet sie Halt bei Verlobtem Steve, den sie erstmals traf, als er am Broadway in "Once" auftrat. Jahre später, nach ihrer Trennung von Channing, meldete sich der 50-jährige Schauspieler bei ihr und lud sie auf einen Kaffee ein. "Es gab immer etwas Mystisches zwischen uns beiden", schwärmte Jenna. Obwohl die beiden bereits seit sechs Jahren verlobt sind, haben sie noch keine konkreten Hochzeitspläne. "Wir leben wirklich im Moment und sind glücklich", verriet sie und fügte schmunzelnd hinzu: "Und offenbar sind wir wirklich schlechte Planer!"

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Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

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Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihren Töchtern Everly und Rhiannon

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Getty Images Jenna Dewan und Steve Kazee 2025