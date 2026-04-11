Wegen Justin Bieber: Fans zahlen Unsummen fürs Coachella

Justin Bieber (32) ist zurück – und sorgt für Schockwellen auf dem Ticketmarkt: Kurz vor dem Start des legendären Coachella-Festivals hat der Sänger mit nur wenigen TikTok-Clips einen enormen Anstieg der Ticketpreise ausgelöst. Die viralen Videos zeigen den Superstar bei intensiven Proben für seinen anstehenden Auftritt. Das Besondere: Justin scheint tief in der Kiste mit seinen größten Hits zu wühlen. Laut TMZ zeigen die geleakten Videos, dass der Popstar beim Soundcheck Klassiker wie "Sorry", "One Less Lonely Girl" und "Boyfriend" performt. Insider flüstern bereits, dass Festivalbesucher eine Show im Stil von Taylor Swifts (36) "Eras Tour" erwartet – ein absolutes Best-of seiner Karriere also.

Wer jetzt noch live dabei sein will, muss tief, sehr tief in die Tasche greifen: Die Ticketpreise auf den Wiederverkaufsplattformen sind förmlich explodiert. Während ein reguläres Wochenendticket im September noch für vergleichsweise entspannte 649 Dollar (554 Euro) zu haben war, werden nun astronomische Summen von bis zu 4.000 Dollar (rund 3.400 Euro) aufgerufen. Für die "Belieber" scheint kein Preis zu hoch zu sein, um ihr Idol nach der langen Bühnenpause endlich wieder live zu erleben – koste es, was es wolle!

Lange haben Fans darauf gewartet, dass ihr Idol die großen Bühnen zurückerobert. Nachdem Justin seine letzte Tournee im Jahr 2022 aufgrund seiner Ramsay-Hunt-Syndrom-Diagnose vorzeitig abbrechen musste, war es lange still um ihn. Da aktuell Gerüchte kursieren, dass der Sänger so schnell nicht wieder auf Welttournee gehen wird, gilt der Coachella-Auftritt als seltene Chance, ihn live zu sehen.

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards

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Getty Images Bei der World Series in Los Angeles: Justin Bieber verfolgt Spiel drei zwischen Blue Jays und Dodgers