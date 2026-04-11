Nach Fehlgeburt: Influencerin Doreen Petrovas Baby ist da

Für Doreen Petrova (30) ist ein lang ersehnter Traum in Erfüllung gegangen: Die Influencerin ist Mama geworden! In einem emotionalen Instagram-Video, das sie aus dem Krankenhaus teilte, ist zu sehen, wie sie ihr Neugeborenes im Arm hält. Ihr Mann Piotr Paluch gibt ihr einen zärtlichen Kuss auf die Stirn. "48 Stunden ohne Schlaf, Geburt überstanden. Baby gesund, erster ruhiger Moment zu dritt", schreibt sie dazu. Für Doreen ist es ein besonders bewegender Moment, denn der Weg zu diesem Glück war alles andere als einfach.

In einem weiteren Statement unter dem Video lässt die Influencerin ihre Fans an ihrer Gefühlswelt teilhaben: "Endlich, nach so vielen Jahren, sind wir jetzt eine Familie... Es lief ganz anders als erwartet, aber er ist soo toll." Ihre Follower freuen sich sichtlich mit ihr: Herzliche Glückwünsche und bewegende Worte fluten die Kommentarspalte. Auch einige Influencer gratulieren. "Wie wundervoll, alles Glück der Welt, es ist so eine magische Zeit", schreibt beispielsweise Patrizia Palme (31). Auch Andrej Mangold (39) meldet sich zu Wort: "Yeah! Herzlichen Glückwunsch und willkommen, kleiner Mann. Eine wundervolle Zeit euch weiterhin und alles Gute."

Für Doreen ist die Geburt ihres Sohnes das Happy End einer langen emotionalen Reise. Im April 2024 erlitt sie eine Fehlgeburt. Das war ein tiefer Einschnitt, der sie und ihren Mann schwer traf. Umso größer war die Freude, als sie im September 2025 ihre erneute Schwangerschaft bekannt gab. Damals schilderte sie, wie belastend die ersten Wochen für sie waren – körperlich wie auch psychisch, geprägt von starker Übelkeit und der ständigen Angst im Hinterkopf. Nun darf sie endlich aufatmen.

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Instagram / doreenpetrova Doreen Petrova und Piotr Paluch mit ihrem Baby, April 2026

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Instagram / doreenpetrova Doreen Petrova und Piotr Paluch, September 2025

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Instagram / doreenpetrova Doreen Petrova und Piotr Paluch, April 2025

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