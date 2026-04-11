Angst vor Vanessa? Darum mied Serkan Yavuz die KDRS-Premiere

Kein Auftritt, kein Blitzlichtgewitter: Die Premiere von Kampf der RealityAllstars fand ohne Serkan Yavuz (33) statt – und das, obwohl er zur aktuellen Staffel gehört. Während seine Ex Vanessa Brahimi vor Ort war und sich einen Seitenhieb nicht verkneifen konnte, liefert Serkan nun die Erklärung. In Sam Dylans (35) neuer Reality-Talkshow "Nightfever" betont der Reality-TV-Star, dass seine Prioritäten klar seien: Statt über den roten Teppich zu laufen, habe er den Abend bewusst mit seinen zwei Töchtern Nova und Valea verbracht. "Meine Kinder gehen immer vor, deswegen war ich nicht da. Nicht, weil ich Angst vor irgendwas hatte", stellt er klar.

Auch den Verdacht, er habe die Veranstaltung möglicherweise wegen Vanessa gemieden, weist er entschieden zurück: "Ich habe auch keine Angst vor Vanessa. Da gibt es kein böses Blut in meiner Welt. In der anderen Welt schon." Zudem widerspricht er der Darstellung seiner Ex über den Verlauf der Beziehung deutlich. "Wir sind nicht seit 14 Tagen getrennt. Ich weiß nicht, warum sie manche Sachen erzählt oder warum sie ein paar Sachen beschönigt. Ich will klarstellen: Ich rede ihr keine Gefühle ab. Ich habe Respekt davor. Wir sind nicht seit 14 Tagen getrennt und waren auch nicht drei Monate zusammen", so Serkan.

Serkan und Vanessa trafen in der Show erstmals nach ihrer Trennung wieder aufeinander – völlig überraschend und ohne Vorwarnung. Die Emotionen kochten schnell hoch: Die Influencerin zeigte sich besonders verletzt, da das Liebes-Aus für sie völlig überraschend gekommen war. Unter Tränen schilderte sie, dass der 33-Jährige die Beziehung per Telefon beendet habe und es nie zu einer persönlichen Aussprache gekommen sei. Zudem warf sie ihm vor, sie lediglich genutzt zu haben, um den Verlust seiner Beziehung zu Samira (32) zu kompensieren. Serkan hingegen gab sich ungewohnt offen und erklärte, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen sei: "Ich habe ihr gesagt, ich kann ihr am Valentinstag diese Gefühle nicht vorspielen."

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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Imago Vanessa Brahimi, Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" im April 2026

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Promiflash Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in der Reality-Talkshow "Nightfever", April 2026